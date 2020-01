Một năm vượt khó

Xuân 2020 - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng (KT – HT) huyện Yên Minh, Nguyễn Hương Hiền, chia sẻ: Năm 2019 là năm nước rút thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhưng trên địa bàn huyện xảy ra thiên tai, ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản, khiến công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông gặp nhiều vướng mắc… Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng đã tham mưu cho UBND huyện hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Khu trung tâm thị trấn Yên Minh được vệ sinh sạch sẽ sau đợt ngập úng lịch sử. Ảnh: HỒNG CỪ

Với nhiệm vụ là đơn vị quản lý nhà nước các lĩnh vực: Giao thông, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Thương mại, Công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp và Khoa học - Công nghệ, Phòng KT - HT huyện Yên Minh giống như “nàng dâu trăm họ” khi hầu hết các nhiệm vụ phát triển KT – XH của huyện đều liên quan đến công tác quản lý của phòng. Vì thế, trận mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện trong tháng 9 vừa qua gây ngập úng trên 300 nhà dân và ảnh hưởng, nhiều công trình phúc lợi xã hội, tổng thiệt hại ước tính 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động, linh hoạt tham mưu, đề xuất phương án xử lý các điểm có thể gây ngập úng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn huyện; chủ trì lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Minh; cấp phép xây dựng và tăng cường kiểm tra sau cấp phép, kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, lập biên bản đối với các công trình vi phạm; tham mưu quản lý tốt hoạt động thương mại, đặc biệt hệ thống 14 chợ và các cơ sở kinh doanh hàng hóa trên địa bàn toàn huyện, chú trọng hoạt động của các chợ biên giới, thúc đẩy phát triển giao lưu thương mại biên giới… góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Các điểm gây nguy cơ ngập úng khu trung tâm thị trấn Yên Minh được gấp rút khắc phục. Ảnh: DUY TUẤN

Phòng KT – HT huyện Yên Minh được phân công phụ trách 4 chỉ tiêu nghị quyết gồm: Chế biến chè, sản xuất gạch, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện và sản lượng khai thác nước máy. Những năm qua, Phòng luôn tham mưu kịp thời, linh hoạt cho UBND huyện triển khai, thực hiện và giám sát tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình, mục tiêu đề ra. Tính đến cuối năm 2019, 3/4 chỉ tiêu Phòng KT – HT huyện được phân công phụ trách đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, sản lượng chè chế biến đạt 165 tấn, đạt 91,67 % so với kế hoạch giao, cao hơn kết quả đạt được của năm 2018 và dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2020; sản lượng gạch các loại toàn huyện đạt 15,56 triệu viên, đạt 114,5% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện toàn huyện đạt 95,5%, tương đương 17.445/18.332 hộ dân được sử dụng điện, đạt 106,2% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 102,7% so với kế hoạch huyện giao. Riêng sản lượng khai thác nước máy năm 2019 khoảng 170 nghìn m3, chỉ đạt trên 67%, do nhà máy xử lý nước của huyện bị mưa lũ gây thiệt hại nặng, chưa thể sửa chữa, khắc phục hoàn toàn.

Xuân Canh Tý đang đang đến gần, với những nỗ lực, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tin tưởng rằng từ những thành quả đạt được trong năm qua sẽ là động lực để Phòng KT – HT huyện Yên Minh tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BẰNG LANG