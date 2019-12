Điện lực tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua

BHG - Với cán bộ, công nhân viên lao động (CNV-LĐ) Công ty Điện lực Hà Giang, năm 2019 có nhiều sự kiện trọng đại; kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực; 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam... Hơn lúc nào, tinh thần phấn đấu thi đua hăng say lao động, lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước, của ngành được cán bộ, CNV-LĐ đẩy mạnh thực hiện. Những phong trào nổi bật như: “Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh”; “Thực hiện giảm suất sự cố lưới điện 110KV và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện” đã góp phần quan trọng nâng cao sản lượng điện thương phẩm, giảm tỷ lệ tổn thất, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương và đời sống người lao động.

Công nhân Trạm 110KV Bắc Quang kiểm tra các thông số vận hành lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Giang có 10 điện lực trực thuộc tại 11 huyện, thành phố; 12 phòng chuyên môn, 1 đội quản lý cao thế với tổng số cán bộ, CNV-LĐ 712 người. Công ty hiện đang quản lý 5 trạm 110KV, 6.000 km đường dây lưới điện trung, hạ áp; tỷ lệ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100% xã, phường, thị trấn; 89% dân số toàn tỉnh. Các phong trào thi đua năm qua được các đơn vị, phòng chuyên môn và cán bộ, công nhân viên hăng hái hưởng ứng với mục tiêu: “Lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh”.

Điện lực Bắc Quang bảo dưỡng đường dây.

Ước hết năm 2019, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Giang đạt 385 triệu KWh, đạt 102,6 % so với năm 2018. Giá bán điện bình quân đạt hơn 1.800 đ/KWh, tăng 126 đ/KWh so với năm 2018, tăng 0,4 đ/KWh so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; tỷ lệ tổn thất ước thực hiện 4,16%; doanh thu tiền điện tăng lên 720 tỷ đồng. Đời sống, việc làm và chế độ của CNV-LĐ tương đối ổn định, thu nhập bình quân đạt 15,5 triệu đồng/người/tháng. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Giang có sự đóng góp rất lớn từ các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty phát động.

Hoạt động của Công đoàn Công ty trong năm qua đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cấp trên giao; nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện; kịp thời động viên người lao động thích nghi với chương trình, đề án tái cơ cấu, yên tâm công tác; tăng cường phối hợp thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phối hợp thực hiện Văn hóa doanh nghiệp và các Chương trình 5S, KPI… Đồng thời, triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Năm qua, “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động” trong Công ty Điện lực được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Công ty đã lập phương án, kế hoạch diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân; tổ chức kiểm tra định kỳ về an toàn - bảo hộ lao động. Tiếp tục thực hiện chiến dịch hành lang sạch đường dây trung, hạ áp, đặc biệt là công tác 5S tại các trạm 110KV, xây dựng trạm 110KV kiểu mẫu. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Đặc biệt là việc thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động từ Công ty đến các điện lực, tổ, đội sản xuất, góp phần giảm thiểu sự cố, tổn thất điện năng và đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định cho khách hàng.

Hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang năm 2020 sẽ tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Các phong trào thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Điện lực Hà Giang không ngừng vững mạnh.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ