Sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh 6 tỉnh

BHG - Sáng 24.12, Công an tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh 6 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai và Cao Bằng. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Công an 6 tỉnh giáp ranh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2021, Công an 6 tỉnh trong cụm giáp ranh chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin; kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết triệt để các vụ việc, vụ án; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, các dịp lễ, tết, lễ hội, các tuyến, mục tiêu trọng điểm trên địa bàn; đặc biệt, bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới và các tuyến, khu vực giáp ranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tình hình ANTT trên địa bàn giáp ranh được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp, kéo dài, đột xuất, bất ngờ, không có “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Trong năm, tình hình tội phạm tại địa bàn giáp ranh được kiềm chế, kéo giảm (Hà Giang giảm 18,1%, Cao Bằng giảm 17%, Lào Cai giảm 12,5%, Yên Bái giảm 18,28%, Bắc Kạn giảm 11,8%). Tại các địa bàn giáp ranh xảy ra 1.096 vụ; phát hiện, bắt giữ 2.063 đối tượng; khởi tố 608 vụ/983 đối tượng; xử phạt hành chính 359 vụ/813 đối tượng; đang điều tra, giải quyết 129 vụ/267 đối tượng. Cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực giáp ranh hoạt động đồng bộ; triển khai thực hiện thống nhất nội dung quy chế phối hợp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển KT – XH các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và lãnh đạo Công an 6 tỉnh giáp ranh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn 6 tỉnh giáp ranh sẽ có những diễn biến mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Công tác bảo đảm ANTT đối diện khó khăn, thách thức mới; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, gia tăng các hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tình hình trật tự, an toàn xã hội có thể xuất hiện những phức tạp mới, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm ma túy, giết người, buôn lậu, cờ bạc; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, thiên tai, dịch bệnh đang là những vấn đề gây bức xúc, lo lắng trong xã hội cần phải tập trung giải quyết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an của 6 tỉnh giáp ranh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là lực lượng Công an chính quy tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT khu vực giáp ranh năm 2021. Đồng thời, Công an tỉnh Hà Giang tiến hành bàn giao đơn vị thường trực năm 2022 cho Công an tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Công an tỉnh bàn giao đơn vị thường trực năm 2022 cho lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang.

Kim Tiến