Bảo đảm an ninh thông tin trong đại dịch Covid-19

BHG - Theo phương châm “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài”, lực lượng an ninh Công an tỉnh chủ động xây dựng, thực hiện các phương án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên không gian mạng trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ hướng dẫn nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm soát thông tin trước khi đăng tải trên không gian mạng.

Trong suốt 2 năm qua, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện cho đến nay, các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nói chung và Phòng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiên phong trên khắp tuyến đầu để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Bên cạnh những nỗ lực, quyết tâm phòng, chống dịch của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, trên không gian mạng vẫn xuất hiện những thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, tác động đến tư tưởng của nhân dân, dẫn đến dễ nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Người dân tổ 3, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) tiếp nhận thông tin về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: THÙY HƯƠNG

Trung tá Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Phòng ANCTNB cho biết: “Hiện nay, người dân dễ dàng tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật trên nền tảng mạng xã hội như: Facebook, zalo, youtube. Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu gia tăng các hoạt động tuyên truyền tin xấu, độc, giả mạo, xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch. Trước vấn đề trên, Phòng ANCTNB tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng đảm bảo vững chắc an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, chống phá, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Trong 8 tháng qua, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh đã xử lý 10 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19; xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân; chia sẻ những video, hình ảnh kích động tệ nạn xã hội. Cùng với việc đấu tranh, phê phán, ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin thất thiệt, các cán bộ Phòng ANCTNB đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, công an các huyện, thành phố đăng tải hàng trăm tin, bài viết giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo vệ ANCTNB, sàng lọc, nhận diện và thận trọng khi tiếp nhận các thông tin không rõ ràng.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội An ninh y tế, giáo dục, khoa học, lao động xã hội, Phòng ANCTNB cho hay: “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, y tế là lĩnh vực rất nhạy cảm. Do đó, chúng tôi quán triệt, triển khai các văn bản của đơn vị đến Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Hà Giang, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong quá trình cung cấp thông tin đảm bảo khách quan và được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa lên không gian mạng”. Chị Trần Thị Kim Dung, Phó trưởng phòng Tổ chức - hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: “Nhờ việc kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan và nắm bắt tư tưởng cán bộ, trong thời gian dài chống dịch, các cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm luôn vững vàng tinh thần lạc quan khi làm việc, đặt biệt trong giám sát, truy vết, đưa đón công nhân từ vùng dịch trở về địa phương, tiêm vắc xin Covid-19”.

Xác định công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông là nhiệm vụ khẩn trương, cấp bách, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng an ninh tiếp tục phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí để định hướng, lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: THÙY HƯƠNG (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh)