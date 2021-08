Thông qua ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê, Mèo Vạc

BHG - Chiều 30.8, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua ý định diễn tập KVPT huyện Bắc Mê, Mèo Vạc năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Mê, Mèo Vạc…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập cho 2 huyện Bắc Mê, Mèo Vạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Các thành viên BCĐ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; do đó, cần tập trung cao độ sự lãnh, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong diễn tập KVPT cần xác định phần cơ chế làm trọng tâm để nâng cao nhận thức và năng lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Ý định diễn tập KVPT huyện Bắc Mê, Mèo Vạc năm 2021 gồm diễn tập phần cơ chế và thực binh. Nội dung diễn tập theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ (xử lý tình huống, thực binh bắn chiến đấu). Huyện Bắc Mê và Mèo Vạc đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành của huyện thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Đại tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao đổi các nội dung cần luyện tập trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao Tổ trung tâm điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện toàn bộ văn kiện diễn tập; Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thống nhất sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn địa bàn, đảm bảo đạt kết quả tốt, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đôn đốc, hướng dẫn huyện Bắc Mê, Mèo Vạc kiện toàn tổ chức, biên chế, thành lập khung diễn tập; phúc tra lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập đúng, đủ thành phần, quân số. Giao huyện Bắc Mê, Mèo Vạc chủ động xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động triển khai luyện tập nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo ý định diễn tập KVPT huyện và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong quá trình luyện tập, thực hành diễn tập…

Thông qua diễn tập KVPT huyện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền; trình độ tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ sau khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến. Đồng thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển KT-XH ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG