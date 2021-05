Công an tỉnh giao ban công tác tháng 5

BHG - Ngày 25.5, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tới điểm cầu Công an các huyện, thành phố nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 5, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của địa phương. Các vụ việc sau khi phát hiện được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các vụ việc phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã được khẩn trương điều tra khám phá và bắt giữ kịp thời; không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp, tình hình ANTT trên địa bàn trong tháng bảo đảm ổn định và giữ vững. Tội phạm hình sự giảm 11 vụ; công tác tiếp nhận hồ sơ, cấp phát căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh đạt 112,8% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Đặc biệt, trong tháng 5 diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công an tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANTT cuộc bầu cử; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác tổ chức bầu cử. Qua đó, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên toàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đánh giá cao kết quả các đơn vị đã đạt được, trong thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt một số mặt công tác như: Tăng cường nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ các giải pháp đảm bảo ANTT địa bàn; xử lý dứt điểm những tin báo, tố giác tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý của người điều khiển phương tiện, tình trạng chở quá tải, vi phạm tốc độ, thanh thiếu niên đua xe, lạng lách, vi phạm các quy định về giao thông…

Dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm lại, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)