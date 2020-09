Công an tỉnh ra quân tăng cường lực lượng về cơ sở

BHG - Chiều 10.9, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thứ 2 trong năm 2020 tăng cường Công an chính quy về cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao quyết định cho các đồng chí được điều động.

Đợt tăng cường này có 118 đồng chí đang công tác tại các phòng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đến công tác tại các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh để thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn.

Trao quyết định cho các đồng chí được điều động, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí được điều động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nguyễn Lân