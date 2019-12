Đảng bộ Công an tỉnh chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

BHG - Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các chi, đảng bộ trực thuộc theo đúng quy trình, quy định. Đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội.

Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ.

Đảng ủy Công an tỉnh đã chọn 3 chi, đảng bộ tổ chức đại hội điểm, gồm: Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Chi bộ Thông tin thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu; Đảng bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Theo Thượng tá Nông Đình Chiến, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ: Để chuẩn bị cho Đại hội điểm theo sự phân công của Đảng ủy Công an tỉnh, Chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã chuẩn bị nội dung; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Đảng và đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong CAND và Hướng dẫn của Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Trong đó, phân công cho các đồng chí trong cấp ủy chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức Đại hội của các chi bộ, đảng bộ đảm bảo việc xây dựng văn kiện và đề án nhân sự được thực hiện đúng yêu cầu. Cùng với đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Để tổ chức thành công Đại hội, các chi, đảng bộ đã xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; trong đó, phải đánh giá cụ thể kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, phân tích rõ những khó khăn, hạn chế làm cơ sở đề ra các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát hợp với tình hình thực tế của chi, đảng bộ nhiệm kỳ mới. Các ý kiến thảo luận, tham luận cần đi vào trọng tâm, xúc tích, dễ hiểu. Cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ mới phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt; lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên làm thước đo đánh giá.

Ngoài 3 chi, đảng bộ được tổ chức Đại hội điểm, Đảng ủy Công an tỉnh cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch và được triển khai theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và trước hết là người đứng đầu.

Bài, ảnh: DIỆU LOAN