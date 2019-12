Chủ động đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện lớn

BHG - Với mục tiêu giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã luôn chủ động trong các mặt công tác, đảm bảo giữ vững ANTT trong mọi thời điểm.

Công an huyện Xín Mần bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ với số lượng hơn 720 kg.

Trong những ngày này, toàn lực lượng Công an đang thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ngay sau Lễ phát động của Công an tỉnh, các đơn vị đã khẩn trương ra quân triển khai đợt cao điểm trên tất cả các lĩnh vực. Qua 1 tháng triển khai, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã chủ động, khẩn trương ban hành kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu để tổ chức thực hiện; đồng thời triển khai lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là trên tuyến biên giới, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Trên lĩnh vực phòng ngừa tội phạm, đã tiến hành gọi hỏi, răn đe 29 đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực như: Trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm ma túy, mua, bán người và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả hoạt động của các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm… Các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 12 vụ với 12 đối tượng vi phạm hành chính về trật tự xã hội với các hành vi như: Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; vi phạm quy định về vệ sinh thú y; cất giấu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm… Tất cả các vụ việc được kiên quyết xử lý và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, qua 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, Công an tỉnh phát hiện và xử lý 47 vụ với 90 đối tượng. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện 42 vụ với 81 đối tượng chủ yếu là các hành vi: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, giết người, hiếp dâm, lạm dụng chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép… Đặc biệt là tích cực điều tra mở rộng bắt các vụ phạm pháp hình sự như vụ giết người ở thị trấn Cốc Pài (Xín Mần); điều tra làm rõ vụ giết người tại thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn), bắt 2 đối tượng về tội cướp tài sản; tăng cường triệt phá các tụ điểm đánh bạc tại các huyện:Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Yên Minh với tổng số tiền tang vật gần 12 triệu đồng. Ngoài ra, phát hiện 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; khởi tố 28 vụ việc với 48 bị can.

Bên cạnh đó, các lực lượng làm công tác quản lý nhà nước về ANTT đã tăng cường các biện pháp, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Siết chặt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện,; qua đó, phát hiện 6 trường hợp với 2 cơ sở vi phạm. Tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT được 83 ca với hơn 300 lượt; phát hiện 7 trường hợp vi phạm, tiếp nhận 13 tin báo về vụ việc, thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy rút, thu giữ trên 2 tấn phế phẩm vũ khí, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 16 khẩu súng tự chế. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng…

Có thể thấy rằng, các đơn vị, lực lượng đã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm; tạo sự chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo dự báo, vào thời điểm những ngày cuối năm, tình hình sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ việc, vụ án, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT trong dịp Tết đến, Xuân về.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân