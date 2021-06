BHG - Thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững, đã có hàng nghìn m2 vườn tạp trên miền đá xám huyện Đồng Văn được hồi sinh. Phần lớn những diện tích vườn tạp, đất kém màu mỡ sau khi được cải tạo chuyển sang trồng cây ăn quả, cây dược liệu, hoa màu,… đã bắt đầu cho những “trái ngọt”.

Những “trái ngọt” đầu tiên trên mảnh đất cằn cỗi của ông Thào Pháy Quả, thôn Tráng Phúng A, xã Phố Cáo (Đồng Văn). Ảnh: MY LY

Khu vườn 300 m2 của gia đình Vừ Xía Phò, thôn Tráng Phúng A, xã Phố Cáo những ngày này đã xanh mướt màu của những trái bí, Su su non xen lẫn rau, cây dược liệu. Ít ai biết rằng, mảnh vườn này trước đây chỉ là đất cằn, mỗi năm trồng 1 vụ ngô, không mang lại giá trị. Sau khi được hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi đất trồng, cải tạo vườn tạp, ông Phò chuyển sang trồng 200 kg giống củ gừng, 100 m2 còn lại trồng dược liệu; bên trên làm giàn trồng bí nếp địa phương và Su su. Ông Phò chia sẻ: “Trước đây, trồng ngô, mảnh đất này chỉ thu được khoảng 500 nghìn đồng, chưa trừ chi phí phân bón, công sức bỏ ra. Hiện, chỉ với diện tích gừng trồng bên dưới, gia đình tôi đã có có thu nhập trên 40 triệu đồng, gấp rất nhiều lần so với trồng ngô. Chưa tính tiền bán cây dược liệu, bán bí, Su su”. Có thể nói, “trái ngọt” đã chín trên mảnh vườn của gia đình ông Phò nhờ sự định hướng đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì của gia đình ông. Cuộc sống gia đình có thêm sự đủ đầy, no ấm.

Khu vườn 300 m2 của gia đình ông Vừ Xía Phò, thôn Tráng Phúng A, xã Phố Cáo (Đồng Văn) bắt đầu cho thu hoạch. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Gia đình ông Thào Pháy Quả, thôn Tráng Phúng B, xã Phố Cáo, từ chương trình cải tạo vườn tạp đến nay cũng đã có những thành quả như mong đợi. Trước đây, gia đình ông đã trồng Su su ăn quả, cho thu nhập khá. Tuy nhiên, toàn bộ dây để leo tự nhiên, nên năng suất chưa đạt được như mong muốn. Sau khi có Đề án cải tạp vườn tạp, gia đình ông được xã hỗ trợ giống, cử cán bộ tới hướng dẫn cách làm giàn đúng kỹ thuật, đến nay, gia đình ông đã có trên 600 m2 trồng Su su ăn quả, 100 m2 trồng giống Dưa chuột nếp đều đã cho thu hoạch. Ông Quả cho biết: Diện tích Su su trồng từ khi bắt đầu chương trình cải tạo vườn tạp của gia đình tôi đã được thu hoạch 2 lần, được khoảng 10 triệu đồng. Đến nay, đang là chính vụ, nên mỗi tuần tôi có thể hái bán từ 2-3 luợt, mỗi lượt được khoảng 80 kg. Với giá thành hiện tại, mỗi tuần gia đình tôi có thu nhập từ 1,6 – 2,5 triệu đồng. Ngọn rau Su su cũng bán được giá vì sạch và an toàn. Vườn Dưa chuột hiện cũng đã được Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi Phố Bảng đặt mua toàn bộ.

Tại khu vườn của ông Phò và ông Quả, nhìn mảnh đất đá nhiều hơn đất này, ít ai có thể nghĩ rằng có thể có sự hồi sinh kỳ diệu đến như vậy. Tất cả là nhờ có đôi bàn tay cần cù, của những người nông dân; sự định hướng cây trồng đúng, phù hợp của những cán bộ khuyến nông. Và đặc biệt là có sự hỗ trợ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến địa phương trong chương trình cải tạo vườn tạp được triển khai rộng khắp.

Đồng chí Giàng Mí Say, Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho biết: Với phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, ngay từ khi thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp của tỉnh, xã đã vận động bà con nhân dân, bên cạnh việc cải tạo đất, trồng các cây ăn quả lâu năm thì có thể lựa chọn trồng các cây rau màu ngắn ngày, sao cho phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, điều kiện thực tế. Đến nay, trên địa bàn xã đã có rất nhiều hộ có thu nhập cao từ mảnh vườn được cải tạo theo đề án của tỉnh. Có thể nói, đây chính là động lực để người dân trên Cao nguyên đá tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn trong lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương.

Bài, ảnh: My Ly