Bắc Mê tập trung tuyên truyền, cổ động bầu cử

BHG - Còn gần tháng nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; huyện Bắc Mê đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được niêm yết công khai tại các điểm bỏ phiếu.

Căn cứ vào hướng dẫn của tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Mê đã giao tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch sát với thực tế, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền văn bản pháp luật về bầu cử. Ngoài các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt các chi, tổ, hội, sinh hoạt câu lạc bộ và hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới… huyện còn lắp đặt hệ thống pa nô, áp phích, tranh cổ động, băng zôn, khẩu hiệu nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của công dân để nhân dân tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử.

Theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBBC huyện, ngành chức năng và địa phương tăng cường nắm dư luận xã hội, tổ chức tuyên truyền kịp thời, đúng tiến độ và trọng tâm các nội dung theo đúng lộ trình. Trong đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri, các quy định về trình tự và thể thức bầu cử. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch huyện đã mở mục “Tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” trên sóng phát thanh từ đầu tháng 3 vừa qua; đến nay tuyên truyền qua 5 trạm phát thanh trên địa bàn huyện được 420 lượt; 77 tin, bài qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 4 đêm văn nghệ với trên 6.890 lượt người tham gia…

Ở xã, thị trấn, ngoài tiếp sóng truyền thanh từ huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện thêm chuyên mục ở địa bàn dân cư. Còn từng Ban Nhân dân thôn, tổ dân phố, công tác tuyên truyền thực hiện qua các lần họp dân, giải đáp các thắc mắc để người dân nắm rõ. Đến nay, công tác lập danh sách cử tri đã cơ bản xong, kể cả người ở địa phương đi làm ở bên ngoài. Từ nay đến ngày chính thức bầu cử, từng địa bàn thôn, tổ dân phố, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt việc bỏ phiếu bầu cử HĐND đúng ngày, đúng giờ và chấp hành các quy định nơi tổ chức.

Theo đánh giá của UBBC huyện Bắc Mê, công tác tuyên truyền được thực hiện đảm bảo quy định, phù hợp điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua đó, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Tính đến trung tuần tháng 4, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được các địa phương, đơn vị thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Toàn huyện đã hoàn thành công tác hiệp thương lần ba, lập danh sách chính thức 54/58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 456/563 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến thời điểm hiện nay, huyện Bắc Mê đã hoàn thành và lập danh sách, tiểu sử tóm tắt và phiếu bầu cấp xã chuyển về Công ty CP in Hà Giang tiến hành in để bảo đảm tiến độ niêm yết theo đúng kế hoạch của UBBC tỉnh.

Bên cạnh các công tác trên, để đợt bầu cử này diễn ra an toàn, tiết kiệm, huyện Bắc Mê đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn thường xuyên bám sát địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong nhân dân. Đồng thời, huyện chỉ đạo các tổ an ninh ở các địa phương làm tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử.

Bài, ảnh: VĂN QUÂN