Bắc Quang kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí

BHG - Thành lập Bộ phận công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ huyện đến xã; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng (TN), lãng phí (LP); kiên quyết xử lý nghiêm vụ án, vụ việc liên quan đến TN, LP… đã trở thành nhóm giải pháp trọng tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang và được ví như “vũ khí” quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng với “giặc nội xâm”.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa xã Tân Quang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Căn bệnh tham ô, LP là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng mà nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta; phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính; nó là thứ “giặc ở trong lòng”, “giặc nội xâm”. Do vậy, nhiệm vụ chống “giặc nội xâm” cũng cần kíp như đánh giặc ngoài mặt trận! Thấm nhuần lời dạy của Người, cả hệ thống chính trị huyện Bắc Quang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiên quyết đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Quang ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, LP. Chỉ đạo tổ chức 984 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác PCTN, LP, tiêu cực, thu hút trên 12,5 nghìn lượt người tham gia. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về PCTN, LP; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh PCTN, LP. Đặc biệt, cấp ủy huyện Bắc Quang thành lập Bộ phận công tác Nội chính và PCTN cấp huyện và tại 23/23 xã, thị trấn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về nội chính và PCTN; nắm bắt kịp thời thông tin, tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp ở cơ sở - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang, Lương Tiến Dũng cho biết.

Cùng với kết quả trên, cấp ủy huyện còn đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong PCTN, LP, gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra TN trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên để xác định rõ vai trò, trách nhiệm; lấy kết quả thực hiện làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức hàng năm. Cấp ủy các cấp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên qua sinh hoạt Chi bộ, họp cơ quan, trong công tác tự phê bình và phê bình để kịp thời phát hiện, uốn nắn, ngăn ngừa các biểu hiện TN, LP.

Đặc biệt, huyện thực hiện tốt chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương, không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra TN. Đã bố trí 25 chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; tiến hành luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với 62 công chức trực tiếp công tác trong các lĩnh vực có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản nhà nước. Để kiểm soát hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trên địa bàn huyện, 2.777 lượt người đã kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, đạt tỷ lệ 100% và không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Ngoài các biện pháp phòng ngừa, huyện Bắc Quang cũng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc TN, LP. Điển hình như, UBKT Huyện ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 TCCSĐ/10 đảng viên. Trong đó, phát hiện 2 TCCSĐ và 3 đảng viên vi phạm nhưng không phải thi hành kỷ luật, 1 đảng viên có vi phạm trong thực thi công vụ phải thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, 1 đảng viên có vi phạm phải chuyển cơ quan Công an huyện điều tra. Thanh tra huyện tiến hành thanh tra hành chính, KT-XH 36 cuộc/86 đơn vị. Tổng số tiền sai phạm qua thanh tra là hơn 520 triệu đồng; lĩnh vực sai phạm chủ yếu liên quan đến quản lý, điều hành về thu, chi tài chính, quản lý đất đai. Mặc dù không phát hiện TN nhưng qua công tác thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm gần 509 triệu đồng. Riêng Công an huyện, từ tháng 5.2017 đến tháng 6.2021 đã khởi tố 4 vụ án/8 bị can về tội tham ô tài sản, xảy ra tại các xã: Việt Vinh, Liên Hiệp, Hùng An, Bằng Hành và Hội Người khuyết tật huyện với tổng số tiền tham ô trên 600 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện, xử lý 121 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, khởi tố hình sự 3 vụ, xử phạt hành chính 118 vụ, nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 650 triệu đồng; chuyển Công an tỉnh điều tra, thụ lý 1 vụ vi phạm quy định về công tác quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…

Thông qua các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, lấy ngăn ngừa làm chính, các vụ việc TN ở huyện Bắc Quang có xu hướng giảm, giá trị tài sản tham ô, TN không lớn. Tuy nhiên, thực tế cũng chỉ ra rằng: Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, một số thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, chưa có sự công khai, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát. Công tác tuyên truyền về PCTN, LP còn hình thức nên chưa chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của xã hội và nhân dân trong PCTN, LP. Nhiều lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh TN thiếu sự giám sát… Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang trong việc tiếp tục đưa công tác PCTN, LP trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG