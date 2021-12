Thành phố Hà Giang quyết liệt, linh hoạt phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Ngày 25.10.2021, thành phố Hà Giang phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại phường Ngọc Hà, xác định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 đối với sức khỏe, tính mạng của người dân là rất cao nếu không được khống chế để dịch lây lan ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay dịch bệnh trên địa bàn thành phố được tỉnh đánh giá, phân loại từ cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao) xuống cấp độ 1 (nguy cơ thấp - vùng xanh).

Lực lượng y tế truy vết lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại phường Nguyễn Trãi. Ảnh: VĂN NGHỊ

Từ khi dịch bùng phát đến nay, thành phố Hà Giang đã thực hiện phong tỏa 10 khu vực, 265 hộ có ca bệnh F0, trong đó có hộ nhiều ca F0 và hộ liền kề; đồng thời thành lập 3 trạm kiểm soát công dân thành phố ra khỏi địa bàn.

Cùng với đó, công tác lấy mẫu xét nghiệm xác định F0, truy vết F1, F2 được triển khai tổng lực với 2 đợt lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ người dân các xã, phường của thành phố để khoanh vùng, bóc tách F0 đưa vào quản lý, chăm sóc, điều trị. Thực hiện lấy test nhanh lần 1 với 56.278 mẫu; trong đó kết quả test nhanh dương tính lũy kế 554 mẫu; test nhanh lần 2 lũy kế 53.248 mẫu, trong đó kết quả test nhanh dương tính lũy kế 385 ca. Lấy mẫu xét nghiệm PCR tổng số lũy kế 4.734 mẫu; đã truy vết 12.027 trường hợp, trong đó, 5.071 trường hợp F1; 6.956 trường hợp F2. Hiện trên địa bàn thành phố có 154 ca F0, lũy kế 624 ca; đã có 469/624 ca khỏi bệnh; 1 ca tử vong do tuổi cao mắc bệnh nền.

Đặc biệt, trong đợt dịch vừa qua, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 đã linh hoạt trong việc thực hiện thí điểm cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0) tại nhà và đã mang lại kết quả khá tích cực.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cho biết: Đây là cách làm mới chưa có tiền lệ. Việc thực hiện áp dụng cách ly, điều trị tại nhà được người bệnh và gia đình có bệnh nhân đồng tình ủng hộ; tạo tâm lý ổn định, không thay đổi về môi trường sống của người bệnh, người thân trong gia đình có điều kiện chăm sóc, hỗ trợ nhau trong điều trị. Qua đó giúp giảm tải số lượng bệnh nhân cho các trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện tuyến tỉnh, các bệnh viện thu dung và điều trị bệnh nhân trên địa bàn thành phố; đồng thời giúp giảm kinh phí điều trị cho các bệnh nhân góp phần giảm gánh nặng về kinh phí từ ngân sách nhà nước. Qua việc thực hiện thí điểm cách ly, điều trị tại nhà, thành phố được BCĐ tỉnh đánh giá hiệu quả, hợp lòng dân.

Cùng với quyết liệt, linh hoạt trong việc thực hiện quản lý, điều trị những ca F0; tổng lực trong truy vết F1, F2, công tác tiêm phòng vắc xin cũng được khẩn trương thực hiện. Đến nay thành phố đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho nhân dân trên địa bàn được 6 đợt, trong đó số tiêm mũi 1 được 39.881/39.940, đạt 99,85%; mũi 2 được 38.036/39.940, đạt 95,23%; tiêm vắc xin cho học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn được 6.047/6.143 học sinh, đạt 98,4%; quá trình triển khai tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, đúng quy định.

“Việc đảm bảo tài chính, hậu cần, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế được thành phố ưu tiên thực hiện. BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố đã bố trí, cấp kinh phí 3,1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong thời gian qua, thành phố tiếp nhận trên 54 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại và 132,8 triệu đồng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch. Các nhu yếu phẩm được phân phối tới các điểm cách ly tập trung và các bếp ăn, các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố” Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng cho biết thêm.

Để giảm thiểu những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra và đảm bảo công tác an sinh xã hội, thành phố Hà Giang cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 7.504 lao động của 503 đơn vị trên địa bàn với số tiền 614.906.081 đồng. Xác nhận cho 4 đơn vị với 75 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng Covid-19. Rà soát trình tỉnh xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ cho 15 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hưởng chính sách 45 triệu đồng...

