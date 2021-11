Chăm sóc, giữ gìn sức khỏe trong thời gian ở nhà do dịch Covid-19

BHG - Trước tình hình bùng phát dịch Covid-19, các trường học trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học; nhiều cơ quan, đơn vị cho cán bộ, nhân viên làm việc online, thậm chí có những công ty, đơn vị phải tạm dừng hoạt động. Trong điều kiện chúng ta khuyến cáo người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, người dân sẽ phần lớn thời gian ở trong nhà, thay đổi thói quen vận động, sinh hoạt, học tập và lao động hàng ngày. Để giúp người dân có thêm kiến thức chăm sóc, đảm bảo sức khỏe trong thời gian này, chúng tôi (P.v) đã trao đổi với bác sỹ Chuyên khoa I, Trần Hoài Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, Tp. Hà Giang.

Bác sỹ Chuyên khoa I, Trần Hoài Quang

P.v: Xin bác sỹ cho biết trong thời gian nghỉ học, giãn cách, thay đổi thói quen sinh hoạt, vận động, chủ yếu ở nhà thì học sinh, người dân cần có chế độ ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khỏe!?.

Bác sỹ Trần Hoài Quang: Trong thời gian nghỉ học, giãn cách, ở nhà ít vận động thì một chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe, nó bảo vệ chúng ta khỏi dịch bệnh và các bệnh lý như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì… Chúng ta nên ăn các loại thực phẩm có ít muối đường và chất béo là những yêu cầu thiết yếu cho chế độ ăn uống lành mạnh.

Điều quan trọng nhất, chúng ta cần tiêm đầy đủ các mũi vác xin ngừa Covid-19

Để có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cơ thể cần được cung cấp calo hàng ngày từ các thực phẩm, như: Trái cây tươi, rau sạch, các loại ngũ cốc, cây họ đậu… Ăn đa dạng thực phẩm sẽ cung cấp các vitamin cần thiết, đặc biệt là các loại vitamin A, C, D, E, sắt, kẽm. Các chất này có vai trò quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc của đường hô hấp. Uống nhiều nước, uống nước sạch ấm, uống nhiều lần trong ngày, kể cả khi không khát để giữ ấm cổ họng. Không uống nước nhiều trước khi đi ngủ, không uống nước ngọt thay nước lọc, hạn chế đồ uống có cồn. Mọi người cần duy trì 2.000 calo mỗi ngày để duy trì cân nặng, tuy nhiên nó có thể thay đổi theo lứa tuổi, giới tính và mức độ hoạt động thể chất của mỗi người. Rau và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ, protein thực vật rất quan trọng cho sức đề kháng của cơ thể, ít có nguy cơ mắc các bệnh béo phì và tim mạch, tiểu đường. Cần ăn ít chất béo, bởi ăn nhiều chất béo đặc biệt là chất béo công nghiệp có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, béo phì. Nên sử dụng các dầu ăn thực vật như oliu, đậu nành… Hạn chế ăn nhiều chất đạm như các loại thịt động vật và các phủ tạng. Hạn chế ăn đường thường có ở các loại bánh ngọt, nước ngọt. Người có nguy cơ tăng huyết áp nên giảm muối, ăn nhạt giúp hạn chế tăng huyết áp.

P.v Chúng ta cần duy trì lượng vận động như thế nào để giúp cơ thể luôn thăng bằng, ổn định, đồng thời cân bằng với lượng thực phẩm chúng ta tiêu thụ thưa bác sỹ!?

Bác sỹ Trần Hoài Quang: Đại dịch Covid-19 khiến nhiều người trong chúng ta ở nhà, ngồi, nằm, nghỉ ngơi nhiều hơn, rất khó để mọi người tập thể dục hay vận động. Nhưng ở thời điểm này, mọi người dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa cũng cần tăng cường hoạt động thể dục. Hoạt động thể chất rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, chỉ cần đứng dậy một thời gian ngắn thực hiện các bài tập nhẹ từ 3 – 5 phút, chẳng hạn như đi bộ, các bài tập giãn cơ giúp cơ bắp dễ chịu hơn, cải thiện lưu thông máu, làm giảm huyết áp, giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng sức đề kháng, chống lại nguy cơ mắc Covid-19. Một số vận động chúng ta có thể tập tại nhà, như: Nhảy dây, chạy bộ nếu có máy tập tại nhà, leo cầu thang. Chúng ta có thể tập các bài co duỗi chân tay, hoặc có học yoga, nhảy theo các bài tập hướng dẫn trên ti vi, mạng xã hội…

P.v: Thời gian nghỉ ở nhà, chúng ta nên giữ gìn vệ sinh nơi ở, làm việc ở nhà như thế nào!?

Bác sỹ Trần Hoài Quang: Thời gian nghỉ dịch, thường sẽ có cùng lúc nhiều người ở nhà. Do đó, chúng ta cần đảm bảo nhà cửa phải luôn thông thoáng, khô ráo, mở cửa chính, cửa sổ để không khí lưu thông, dùng quạt để thông gió. Luôn vệ sinh bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc sạch sẽ ít nhất 1/ lần bằng các dung dịch khử khuẩn có cồn. Quần áo phơi nơi thoáng khí, tránh ẩm ướt.

P.v: Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hướng dẫn của các cá nhân về cách phòng ngừa và điều trị Covid-19, chúng ta có cần chọn lọc thông tin để tránh nguy hiểm khi tiếp nhận thông tin không có căn cứ khoa học không thưa bác sỹ!?

Bác sỹ Trần Hoài Quang: Hiện nay trên các kênh mạng xã hội, chúng ta cũng thấy có xuất hiện những hướng dẫn của một số cá nhân về cách phòng ngừa điều trị Covid-19. Không phải cái nào cũng đúng, do đó chúng ta cần chọn lọc thông tin để tránh nguy hiểm khi không có căn cứ khoa học. Với sự phát triển của truyền thông các mạng xã hội như Facebook, Zalo… Một số cá nhân lạm dụng tuyên truyền các biện pháp phòng chống Covid-19 không có cơ sở khoa học nhằm câu like, trục lợi bán hàng, tung tin các thuốc, các loại thực phẩm chức năng với lời giới thiệu là để phòng và điều trị Covid-19. Có những thông tin để đạt mục đích của người đăng sẽ gây hoang mang cho nhân dân, làm người dân đi mua, tích trữ sử dụng một số thuốc không đúng chỉ định, gây nguy hại đến sức khỏe. Do đó, chúng ta phải có sự chọn lọc các thông tin về chăm sóc sức khỏe chính thống từ Bộ Y tế, sở Y tế, các cơ quan chức năng, nếu chúng ta chưa rõ thì có thể gọi cho các cơ sở y tế để hỏi rõ, được tư vấn cụ thể chi tiết hơn, tránh tình trạng tự ý sử dụng thuốc, các thực phẩm không rõ tác dụng, nguồn gốc có thể gây nguy hiểm, tiền mất, tật mang; thậm chí hiện nay rất nhiều người sử dụng các cây, lá để xông, nếu không đúng liều lượng có thể gây độc cho bản thân. Điều quan trọng nhất hiện nay, chúng ta cần phải tiêm đầy đủ các mũi vác xin ngừa Covid-19.

P.v: Xin trân trọng cảm ơn bác sỹ Chuyên khoa I, Trần Hoài Quang!

Thực hiện PVĐT