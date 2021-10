Cấp ủy, chính quyền và người dân thành phố quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

BHG - Từ nhiều tháng nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, nhưng thành phố Hà Giang vẫn bình yên, thanh bình như vốn có. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, khi ngày 25.10 vừa qua, trên địa bàn thành phố phát hiện ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên tại tổ 9, phường Ngọc Hà. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố về ca nhiễm Covid-19, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Giang đã tiến hành họp khẩn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất để sớm đẩy lùi dịch bệnh bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Giang, kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Giang cho biết: Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid đầu tiên, UBND thành phố đã quyết định tiến hành phong tỏa, lập 10 chốt kiểm soát dịch ra – vào địa bàn phường Ngọc Hà; đồng thời tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình có ca F0 và hộ lân cận. Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố, Công an thành phố, phường Ngọc Hà tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm liên quan.

Những "chiến sỹ áo trắng" lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại phường Nguyễn Trãi.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố cũng đã xuất hiện những ca F0 thứ phát khác, UBND thành phố đã chỉ đạo phong tỏa ngõ 58C, đường Trần Phú, tổ 14 phường Minh Khai; phong tỏa các hộ gia đình có người nghi nhiễm bằng các biện pháp treo biển thông báo, chăng dây để hạn chế người đến gần phạm vi gia đình; hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe tại nhà và tự chăm sóc bản thân; chỉ đạo Trung tâm Y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR, tiến hành phun khử trùng tại các hộ gia đình…

Tại địa bàn phường Ngọc Hà, nơi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố, những ngày này cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đang phải căng mình chống dịch.

Lực lượng Công an thành phố hướng dẫn người dân nhận-chuyển nhu yếu phẩm đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch tại Chốt kiểm dịch Tổ 1, phường Ngọc Hà.

Đồng chí Vương Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà cho biết: Thực hiện chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, phường Ngọc Hà đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ phường, công an, các tổ dân phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phối hợp với các phường, xã giáp ranh thực hiện phòng chống dịch. Yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo 24/24 giờ tại các điểm chốt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào khu vực phong tỏa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại nơi chốt chặn; tạm dừng các hoạt động vui chơi, thể thao, hoạt động đông người trên địa bàn phường. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, trên hệ thống Zalo của các tổ dân phố. Qua đó thông tin kịp thời, chính xác về tình hình công tác phòng chống dịch để nhân dân không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm chung. Đến nay, qua hơn 6 ngày áp dụng phong tỏa, nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ với quyết định phong tỏa, chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền phường; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau...

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại khu vực bị phong tỏ Ngõ 58C, tổ 14, phường Minh Khai

Có lẽ từ khi dịch bùng phát, thì lực lượng tuyến đầu – những “chiến sĩ áo trắng” là những người vất vả và áp lực công việc nhiều nhất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; Kết luận của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố và sự hỗ trợ của ngành Y tế tỉnh, hiện tại, ngành Y tế thành phố Hà Giang đang “thần tốc” ngày, đêm truy vết dịch trong cộng đồng; nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm và test nhanh trên diện rộng, khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và khoanh vùng phong toả khu vực. Đồng thời thực hiện quản lý các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà (đến 16 giờ, ngày 30.10, ngành Y tế đã tổ chức lấy 38.594 mẫu xét nghiệm); đồng thời tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực có ca dương tính.

Cùng với những “chiến sĩ áo trắng”, trong những ngày này, Công an thành phố cũng đã huy động lực lượng ra sức cùng chống dịch. Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng Công an thanh phố chia sẻ: Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, Công an thành phố đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch tham mưu cho BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố và tổ chức thực hiện. Hiện Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng vừa đảm bảo an ninh trật tự, TTATXH, đồng thời cùng với các lực lượng khác không quản ngày, đêm tham gia trực tại các chốt, các điểm phong tỏa, nhằm đảm bảo nhân dân thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa, vừa hướng dẫn người dân, các phương tiện giao thông đi đúng luồng theo quy định...

Để phòng, chống dịch có hiệu quả, đội ngũ lãnh đạo tổ dân phố, đặc biệt là Tổ Covid cộng đồng đã không quản ngày, đêm tích cực tuyên truyền những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền của tỉnh, thành phố của phường, xã qua mạng zalo đến từng người dân.

Quảng trường 26-3 lúc 10 giờ ngày 30.10 vắng vẻ, thể hiện ý thức phòng, tránh dịch của người dân thành phố khá tốt "chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết"

Ông Vũ Anh Ngọc, Tổ trưởng dân phố - Tổ trưởng Tổ Covid – 19, tổ 12, phường Nguyễn Trãi cho biết, ngay sau khi được thành lập, Tổ Covid của tổ 12 gồm 5 thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng, tránh dịch tại gia đình, ngoài cộng đồng, đặc biệt là thông điệp “5K”; thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình công dân trong tổ để phát hiện, để báo cáo với phường những trường hợp không khai báo y tế, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức quyên góp, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, phong tỏa.

Một yếu tố “then chốt” để khống chế dịch thành công đó là ý thức của người dân. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong đợt dịch này, ý thức, trách nhiệm phòng, tránh của người dân thành phố khá tốt. Mặc dù chưa cấm, nhưng đa số các cửa hàng cà phê, ăn uống đều đóng cửa hoặc vắng khách; còn tại các trục đường chính của thành phố thì lưu lượng giao thông, người dân dạo phố đã giảm đi rõ rệt.

Bà Đoàn Thị Điểm, tổ 10, phường Nguyễn Trãi cho biết: Được sự hướng dẫn, tuyên tuyền của thành phố, của phường Nguyễn Trãi, trong đợt dịch này, bà con nhân dân trong tổ đã có ý thức phòng, tránh dịch rất cao như đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tụ tập đông người và chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết. Tuy nhiên, bà con cũng rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch của tỉnh, thành phố, không lơ là chủ quan, nhưng cũng không hoang mang, lo sợ thái quá; không mua, sắm tích trữ quá nhiều đồ ăn thức uống...

Hy vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, thành phố đến xã, phường cùng với ý thức, trách nhiệm của người dân dịch Covid-19 sớm được khống chế, đẩy lùi trả lại cuộc sống thanh bình như vốn có cho người dân thành phố Hà Giang.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ