Phân luồng giao thông qua cầu Nậm Dịch Km44+150 đường Bắc Quang - Xín Mần

BHG - Ngày 5.7, Sở Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 169/TB-SGTVT về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Nậm Dịch (Km44+150, đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), địa phận xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì) để đảm bảo an toàn giao thông và sửa chữa.

Mố cầu Nậm Dịch bị sạt lở. Ảnh: Lê Hoàn

Theo thông báo, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 3 -5.7 trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, nước lũ đã xói trôi phần bệ móng, làm sạt lở móng, mố cầu Nậm Dịch tại Km44+150, đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177); gây nguy hiểm và mất an toàn cho cầu, có nguy cơ gây sập cầu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua cầu được an toàn và triển khai thi công khắc phục, sửa chữa cầu. Sở Giao thông vận tải Hà Giang thông báo phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Nậm Dịch như sau:

Cấm xe và hạn chế tải trọng tất cả các phương tiện giao thông đường bộ và xe máy chuyên dùng qua cầu.

Cấm các loại phương tiện tham gia giao thông có tổng tải trọng toàn bộ của xe > 2,5 tấn qua cầu Nậm Dịch, Km44+150, đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177).

Các loại phương tiện như: Xe máy, gắn máy, ô tô con và loại ô tô có tổng trọng lượng toàn bộ của xe < 2,5 tấn, đi lại bình thường qua cầu.

Trong thời gian cấm các loại xe có tổng trọng lượng toàn bộ của xe > 2,5 tấn để khắc phục, sửa chữa cầu, các xe có thể di chuyển trên các tuyến đường sau:

Tuyến đường tránh số 01: Hướng từ Bắc Quang đi Hoàng Su Phì đi đến Km39 thuộc tuyến đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), rẽ phải đi xã Pản Péo - Tả Sủ Choóng - Bản Nhùng - Km55 ĐT.177 - Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; từ Hoàng Su Phì đi Bắc Quang theo chiều ngược lại.

Tuyến đường tránh số 02: Hướng từ Bắc Quang đi Hoàng Su Phì đi đến đầu cầu Nậm Dịch, Km44+140, đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177), rẽ trái đi xã Bản Luốc - Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì; từ Hoàng Su Phì đi Bắc Quang theo chiều ngược lại.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu 15h giờ 00’ ngày 5.7 đến khi khắc phục sửa chữa xong và có thông báo chính thức của Sở Giao thông vận tải.

Đ.T