Xín Mần chăm lo người lao động trong khu cách ly tập trung

BHG - Khu cách ly tập trung tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 (xã Xín Mần) hiện tiếp nhận 144 lao động trở về từ Bắc Giang, Hải Dương. Số lao động được đón từ khu lưu trú tại Bắc Giang là 113 người, trong đó 52 nam, 61 nữ, số còn lại tự trở về và được chính quyền các thôn, xã đưa đến khu cách ly tập trung. Sức khỏe của các công dân hiện tại ổn định, không phát hiện người có biểu hiện ho sốt. Để đảm bảo đời sống cho các lao động trở về cách ly tập trung, huyện Xín Mần đã chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đảm bảo chăm sóc, theo dõi về sức khỏe và sinh hoạt.

Đoàn viên thanh niên xã Xín Mần chuẩn bị khẩu phần ăn cho người lao động trong Khu cách ly tập trung.

Tổ tiếp nhận, quản lý khu cách ly tập trung đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất và phương tiện phòng, chống dịch cho công dân cách ly được thoải mái nhất trong 14 ngày. Bác sĩ Lưu Văn Sâm, Tổ trưởng Tổ tiếp nhận, quản lý khu cách ly tập trung số 1 cho biết: Tổ có 8 nhân lực trực tiếp quản lý, chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho công dân được cách ly tập trung. Người lao động đã tiếp nhận đến khu cách ly tập trung số 1 được trang bị giường ngủ giãn cách, chăn màn, đồ dùng cá nhân và ti vi trong phòng… Tổ tiếp nhận, quản lý đã ký hợp đồng với cơ sở nấu ăn tại địa phương phục vụ bữa ăn, đảm bảo người cách ly được sử dụng 3 bữa cơm đúng tiêu chuẩn của Nhà nước. Hiện tại, những lao động trong khu cách ly được theo dõi sức khỏe 2 lần/ngày, theo quy định số công nhân này sẽ thực hiện cách ly đủ 14 ngày tại khu cách ly tập trung và tự cách ly, theo dõi tại nhà thêm 7 ngày.

Về khâu đảm bảo an ninh khu cách ly tập trung, bên cạnh lực lượng công an, dân quân thường xuyên canh gác và tuần tra vòng ngoài; UBND huyện trang bị 16 camera an ninh theo dõi 24/24h, đảm bảo không có sự cố bất ngờ.

Các công dân trong khu cách ly thường xuyên được nhắc nhở đảm bảo giãn cách theo quy định, được trang bị dụng cụ tập luyện thể thao.

Được biết, qua khám, kiểm tra sức khỏe, có 5 công dân nữ đang mang thai; những lao động này được bố trí phòng riêng để theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Bài, ảnh: Trọng Toan