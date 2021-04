Bằng Hành kết nối xã hội xây dựng 6 cầu dân sinh

BHG - Xã Bằng Hành nằm ở phía Đông sông Lô, cách trung tâm huyện Bắc Quang gần 20 km. Được đánh giá là vựa lương thực và là nơi cung cấp lượng lớn lâm sản phục vụ cho chế biến và xuất khẩu của huyện Bắc Quang. Tuy nhiên, xã nằm trong địa bàn chia cắt lớn với rất nhiều sông suối, hệ thống đường giao thông nông thôn còn hạn chế, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Thi công cầu vào thôn Thượng.

Làm thế nào để thúc đẩy sản xuất bền vững, lưu thông hàng hoá nông, lâm sản được suôn sẻ là câu hỏi cho tập thể lãnh đạo xã. Dựa vào nguồn lực sức dân để xây dựng hạ tầng giao thông thì còn có hạn chế. Với mức thu nhập hiện tại, người dân Bằng Hành mới tạm hết nghèo. Đánh giá về hạn chế trong phát triển kinh tế thời gian qua, Đảng bộ xã xác nhận: Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, hàng nông, lâm sản ách tắc nhiều ở khâu lưu thông, nhất là mùa mưa bão, lũ lụt hàng năm... dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, mức vươn ra thị trường không thực hiện được và không thể kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị. Chính quyền xã cũng đề nghị Nhà nước đầu tư xây cầu vào các thôn để giải phóng sức sản xuất. Thế nhưng, trong giai đoạn hiện nay, nguồn lực đầu tư Nhà nước có hạn.

Từ thực tiễn trên, Đảng bộ, chính quyền xã đã mở rộng các mối kết nối xã hội để tìm thêm nguồn lực hỗ trợ xây dựng quê hương. Sự kêu gọi đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ các nơi tìm về giúp đỡ. Nổi trội nhất là 5 đoàn từ thiện từ các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức kinh tế, xã hội trong nước đã chung tay cùng nhân dân Bằng Hành xây dựng hạ tầng cơ sở để giải phóng sản xuất. Trong năm 2020, Bằng Hành đã có 5 đoàn ủng hộ xã xây dựng 6 cây cầu dân sinh kết nối các thôn, bản. Cây cầu lớn nhất trị giá hàng tỷ đồng phải kể đến là cầu Pác Án, thôn Luông, bắc qua suối lớn sang xã Thượng Bình. Tiếp đó là cầu thôn Quyết Thắng - thôn Linh; cầu thôn Thác - thôn Thượng; cầu thôn Lái - thôn Luông...

Xây dựng 6 cây cầu tại 5 thôn của Bằng Hành do các nhà tài trợ trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Tất cả các cây cầu đều do các nhà tài trợ thiết kế và thi công. Phần còn lại là công tác giải phóng mặt bằng 2 bên mố cầu và đường dẫn qua cầu gồm đất đai, hoa màu, công sức do nhân dân các địa bàn trực tiếp đóng góp, tham gia xây dựng. Đến nay, toàn bộ 6 cầu dân sinh đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Bà Lê Thị Thu Hằng (Hà Giang), người kết nối tài trợ xây cầu qua thôn Thượng mong muốn: Người dân các thôn trong xã tích cực sản xuất làm ra thật nhiều của cải cho mình, cho xã hội để vượt khó đi lên xây dựng quê hương cách mạng Bằng Hành ngày một giàu mạnh, hạnh phúc. Đánh giá về phong trào xây dựng NTM vào thời điểm cuối năm 2020, Bằng Hành đã đạt được 13/19 tiêu chí. Hiện tại, được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, tiêu chí khó khăn nhất là những cây cầu kết nối các thôn đã làm xong, đưa vào sử dụng. Dự kiến, hết năm 2022, Bằng Hành sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng