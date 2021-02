BHG - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần, không khí Tết đã ngập tràn khắp các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. Những giỏ quà Tết được đóng túi, trang trí bắt mắt đã sẵn sàng trên kệ, thu hút nhiều người tiêu dùng đến mua sắm.

Hàng hóa phục vụ Tết được bày bán tại siêu thị HT Minh Khai (Tp. Hà Giang).

Theo nhận định của các nhà kinh doanh, sức mua của người dân sẽ không tăng đột biến do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Nên các cơ sở sản xuất, nhà phân phối, hộ kinh doanh nhập hàng vừa đủ. Hệ thống siêu thị Vinmart hiện có 8 siêu thị trên địa bàn Tp. Hà Giang. Đến thời điểm này, nguồn hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết cho người dân được nhập về kho. Qua tìm hiểu, hàng hóa tại Vinmart khá đa dạng, phong phú, mẫu mã đẹp. Chị Đồng Thị Ninh, phụ trách siêu thị Vinmart 50 Trần Phú, phường Minh Khai (Tp. Hà Giang) cho biết: “Hiện tại, hệ thống siêu thị Vinmart Hà Giang đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ Tết. Một số mặt hàng như: Bánh, kẹo, rượu, bia, thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu… được nhập về số lượng lớn và đa dạng về mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Những giỏ quà Tết cũng được gói, trang trí đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu người dân. Năm nay, giá cả các mặt hàng không tăng, một số mặt hàng sẽ giảm do các nhà phân phối có các chương trình chiết khấu, tri ân khách hàng. Để phục vụ người dân tốt hơn, hệ thống siêu thị đã tăng cường thêm nhân viên và mở cửa đến chiều 30 Tết”.

Hệ thống siêu thị HT trên địa bàn tỉnh cũng nhộn nhịp hàng Tết. Trên các kệ hàng, những mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như: Bánh, kẹo, mứt, rượu bia, gia vị được sắp xếp bài trí bắt mắt, dễ nhìn. chị Hà Thị Trang, nhân viên siêu thị HT chia sẻ: So với mọi năm, năm nay siêu thị nhập hàng ít hơn một chút, các nhà phân phối cũng cung ứng ít hàng hơn. Dịp Tết, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng nên siêu thị HT đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng để phục vụ Tết. Hàng hóa đảm bảo về chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc. Nhu cầu mua sắm tăng nhưng giá ổn định, người dân hoàn toàn yên tâm sắm Tết. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, ngoài những giỏ quà được gói sẵn, siêu thị sẽ chuẩn bị các giỏ quà Tết theo yêu cầu khách hàng”.

T.p Hà Giang là trung tâm kinh tế của tỉnh, những năm qua, hoạt động thương mại, dịch vụ luôn được quan tâm, phát triển. Hiện, thành phố có 7 chợ, gồm 5 chợ hàng ngày và 2 chợ phiên hoạt động, đáp ứng nhu cầu mua sắm theo phương thức truyền thống của người dân. Bên cạnh đó, có 16 siêu thị mini, hình thành hệ thống chuỗi cung ứng đảm bảo chất lượng như: Hệ thống siêu thị HT; siêu thị An Khang Smart; thế giới di động; siêu thị VinMart; trên 4.700 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2020 của thành phố ước đạt 3.797 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, phường Trần Phú (Tp. Hà Giang) chia sẻ: “Tham quan và mua sắm tại một số siêu thị, cửa hàng, tôi thấy các mặt hàng Tết khá đa dạng, phong phú cả về mẫu mã và chủng loại. Nhiều sản phẩm chất lượng, được dán tem, nhãn, hạn sử dụng rõ ràng giúp người mua yên tâm khi lựa chọn. Giá cả không biến động. Để tránh việc Tết đông người chen chúc mua sắm, gia đình tôi đã bắt đầu mua sắm từ hôm nay”.

Bên cạnh các siêu thị, cửa hàng, thì ngay từ tháng 10.2020, các HTX, làng nghề đã chuẩn bị nguyên liệu và bắt đầu tăng cường sản xuất hàng hóa phục vụ Tết; đặc biệt một số sản phẩm đặc trưng cho Tết như: Hương trầm, bánh chưng, các loại thịt treo, chè, rượu, thực phẩm… Tại các chợ, hàng Tết đã được bày bán nhiều, các sản phẩm được người mua lựa chọn như: Măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, gạo, đỗ, gia vị… Tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, người dân đã trưng bày đào, quất, hoa phục vụ Tết.

Để đảm bảo nhu cầu mua sắm và an toàn VSTP phục vụ Tết, Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác kiểm tra an toàn VSTP năm 2021; trong đó yêu cầu ngành chức năng và các địa phương kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tổ chức các đợt kiểm tra an toàn VSTP dịp Tết Nguyên đán; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; bảo vệ người tiêu dùng.

Bài, ảnh: AN GIANG