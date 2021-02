Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh trao téc nước, đèn pin, khẩu trang hỗ trợ các chốt phòng dịch trên biên giới

BHG - Chiều 6.2, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã trao 55 téc nước, 5.000 khẩu trang y tế và nhiều đèn pin để hỗ trợ và động viên các cán bộ, chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm trực chốt phòng dịch Covid – 19 trên tuyến biên giới, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng. Số quà trên do Đài PT-TH tỉnh kết nối, vận động Hội yêu lan và gia đình bà Nguyễn Kim Thương (tỉnh Bắc Ninh) gửi tặng.

Lãnh đạo Đài PT – TH tỉnh trao các phần quà hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các tỉnh trong nước và nguy cơ xâm nhập dịch từ biên giới cao, bởi thời điểm này các lao động Việt Nam đang trở về quê ăn Tết. Trước nguy cơ đó, cán bộ, chiến sỹ biên phòng trên địa bàn tỉnh và các lực lượng chức năng tại các chốt chặn phòng, chống dịch trên tuyến biên giới luôn duy trì hoạt động 24/24h nhằm kiểm soát các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Những món quà hỗ trợ rất thiết thực trong hoạt động hàng ngày của các cán bộ, chiến sỹ; đồng thời đây cũng là tấm lòng của những mạnh thường quân hướng tới những người lính biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Đài PT – TH tỉnh kiểm tra lô khẩu trang hỗ trợ trước khi chuyển đến các chốt phòng, chống dịch.

Được biết, Tết Nguyên đán năm nay là tết thứ hai mà 100% cán bộ, chiến sỹ biên phòng Hà Giang ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới, vừa tích cực đấu tranh ngăn chặn kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly y tế, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 yên tâm, an toàn, đầm ấm. Dịp này, gia đình bà Nguyễn Kim Thương cũng gửi tặng các phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh 20 triệu đồng để mua khẩu trang, quần áo bảo hộ chống dịch phục vụ quá trình tác nghiệp an toàn.

Ngau sau lễ trao quà hỗ trợ, các téc nước được vận chuyển đến các chốt phòng dịch sớm đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: Duy Tuấn