Tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong trường học

BHG - Trường học là nơi tập trung đông người, bởi vậy phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong trường học rất quan trọng và cần thiết.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tuyên truyền kiến thức phòng, chống cháy, nổ cho học sinh Trường THPT Chuyên (thành phố Hà Giang).

PCCC trong trường học cần được thực hiện nghiêm ngặt từ công tác xây dựng cho đến trong thời gian sử dụng. Nguồn điện có thể đến từ việc sử dụng lửa, trong các phòng thí nghiệm, bếp ăn của nhà trường… Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn PCCC là điều mà tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh cần quan tâm và chủ động phòng tránh.

Đồng chí Cao Đức Giang, cán bộ Đội công tác phòng cháy thuộc phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cho biết: Thời gian qua, phòng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động thực hiện hàng chục buổi tuyên truyền, tập huấn PCCC; tổ chức kiểm tra, giám sát các trường trên toàn tỉnh. Tại các buổi tuyên truyền, phòng đã hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, đồng thời đưa ra các tình huống giả định để cán bộ, giáo viên, học sinh trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm và nắm bắt các kiến thức cơ bản về PCCC để tuyên truyền cho gia đình và xã hội.

Việc PCCC, đảm bảo an toàn cho tài sản, cơ sở vật chất và tính mạng con người là việc làm cần thiết. Do vậy, tổ chức công tác PCCC, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tránh mọi khả năng gây ra cháy được ưu tiên hàng đầu. Tại các trường đều lắp bình chữa cháy, gồm bình bột và bình khí CO2, nội quy PCCC, tiêu lệnh chữa cháy được treo đầy đủ. Trên địa bàn thành phố có Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh ngoài bình chữa cháy còn được trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Lực lượng Cảnh sát PCCC còn phối hợp với Trường THPT Chuyên Hà Giang, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công ty TNHH MTV Giáo dục tài năng trẻ Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa, nhằm trang bị cho học sinh, thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng PCCC, tránh những tình huống nguy hiểm do cháy, nổ.

Tuy nhiên, nhiều trường trên địa bàn thành phố cổng vào nhỏ gây khó khăn cho việc xe chữa cháy tiếp cận cũng như việc thoát nạn. Số lượng học sinh đông nên khi có sự cố hoặc cháy sẽ dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy gây tai nạn thương tích; việc trang bị các thiết bị phòng, chống cháy, nổ còn hạn chế.

Để đảm bảo an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở trường học, các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra tại các cơ sở trường học. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC trong các trường, tăng cường các buổi tập huấn cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu đảm bảo về chất lượng và số lượng, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện cho cán bộ, giáo viên và học sinh, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố, từng bước đưa kiến thức an toàn PCCC vào chương trình học. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: Nhà bếp, nhà ăn, phòng máy tính, phòng thí nghiệm, nhà kho,... Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn PCCC trong nhà trường. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn PCCC trong và ngoài nhà trường.

Bài, ảnh: Khánh Huyền