Học sinh thành phố Hà Giang sẵn sàng quay trở lại trường học

BHG - Sau khi thành phố Hà giang đã cơ bản khống chế được dịch Covid- 19, đưa thành phố trở về “vùng xanh”. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố Hà Giang về việc cho học sinh trở lại trường bắt đầu từ thứ 2, ngày 29.11.2021.

Các Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Lê Lợi đang vệ sinh khuôn viên sân trường chuẩn bị đón các em học sinh quay lại trường học.

Trước đó do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hà Giang, để đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh trong các trường học. Thành phố đã cho học sinh các cấp trên địa bàn tạm nghỉ chương trình học tập tại các trường học. Sau 1 tháng nghỉ học, mọi hoạt động đang dần ổn định, để đảm bảo an toàn, các trường học trên địa bàn thành phố đang tích cực vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường học, các đồ dùng học tập của các em học sinh để chuẩn bị đón các em trở lại trường học để tiếp tục hoàn thiện chương trình học tập.

Các cô giáo Trường Mầm non Hoa Sen đang vệ sinh khuôn viên trường.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thoa, Trường Tiểu học Trần Phú, cho biết: Thực hiện chỉ đạo về việc cho học sinh trở lại trường. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng các cán bộ giáo viên trong nhà trường rất phấn khởi đến tổng vệ sinh cảnh quan trường lớp, phun thuốc khử khuẩn các phòng học và các phòng chức năng để đón các con trở lại trường. Ngoài ra, nhà trường cũng đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt bố trí ở cả 2 cổng ra vào để đo thân nhiện cho các con trước khi vào trường, nước sát khuẩn tay. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm mắc Covid-19 sẽ được đưa đến phòng cách ly của nhà trường, nơi đã được bố trí cán bộ y tế trực sẵn sàng cho các tình huống phòng chống dịch. Các thầy, cô giáo trong nhà trường cũng đã được tập huấn về công tác phòng dịch để sẵn sàng đón các con đến lớp.

Qua nắm bắt tại các trường trên địa bàn thành phố, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, các nhà trường tính toán chia học theo ca, đối với khối lớp1, 2, 3 sẽ học buổi sáng, khối lớp 4, 5 học buổi chiều. Các lớp học sẽ được bố trí lớp cách lớp không liền kề nhau. Nhà trường thông báo lịch học chi tiết tới các học sinh và phụ huynh, thời khóa biểu cụ thể để phụ huynh nắm được chuẩn bị cho các em học sinh tới trường, đón con một cách hợp lí. Các em học sinh đến trường ngồi trong lớp học sẽ phải đeo khẩu trang trong suốt buổi học, ở tại các lớp học, các cô giáo đã chuẩn bị nước sát khuẩn tay, khẩu trang và que test nhanh cho học sinh. Tất cả các nội dung công tác phòng dịch và chuyên môn phải song hành với nhau. Các trường học cũng khẳng định quan điểm, mặc dù Hà Giang đang là vùng xanh, tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Vì thế, các trường học đã chỉ đạo giáo viên sẽ tự test nhanh và báo kết quả với nhà trường trước khi lên lớp, nhà trường khuyến khích tới các phụ huynh và học sinh tự test nhanh tại gia đình, báo cáo kết quả cho giáo viên chủ nghiệm để nắm được số liệu, thực hiện tốt phương châm “một cung đường hai điểm đến” là Nhà - Trường học.

Đối với cấp học mầm non, trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen cho biết, sau khi nhận được công văn của Phòng Giáo dục thành phố, nhà trường đã khẩn trương triển khai vệ sinh khuôn viên trường học. Mặc dù là ngày nghỉ, tuy nhiên các cô giáo vẫn đến cùng nhau đến lau dọn phòng, tranh thủ ánh nắng giữa trưa để phơi chăn, đệm và đồ chơi của các con để đảm bảo an toàn nhất trước khi các con đến trường. Đối với các cô giáo nhà trường sẽ làm PCR, test nhanh kháng nguyên Covid-19 và báo kết quả cho nhà trường thì mới được đón, nhận trẻ. Nhà trường thực hiện ăn bán trú cho tất cả các cháu để đảm quá trình học tập và an toàn trong công tác phòng chống dịch. Nhà trường khuyến khích các phụ huynh test nhanh cho các con và thông báo kết quả cho giáo viên chủ nhiệm để nắm được thông tin.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của thầy, cô giáo và các trường trên địa bàn thành phố Hà Giang đã sẵn sáng đón học sinh trở lại trường sau những ngày nghỉ dài tránh dịch. Mong rằng từ những nỗ lực của thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid- 19, các em tiếp tục được vui chơi, học tập trong khuôn viên “vùng xanh”.

Bài, ảnh: Xuân Phúc