Học sinh người dân tộc thiểu số ở Mèo Vạc đoạt giải Cây bút triển vọng tại cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50

BHG - Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, năm 2021 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: "Hãy viết thư cho một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19" (Write a letter to a family member about your experience of the COVID-19 pandemic) được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12.2020 - 3.2021.

Em Vừ Mí Tủa tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài.

Tham gia cuộc thi có hơn 1 triệu bức thư dự thi của các em học sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố. Tại huyện Mèo Vạc, cuộc thi được triển khai sâu rộng đến các đơn vị trường học, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, trong đó em Vừ Mí Tủa, dân tộc Mông, học sinh lớp 7A3 Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Xín Cái tham gia viết thư cho “bố nuôi”, với chủ đề “Siêu nhân màu xanh” là chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái đang ngày đêm canh gác bảo vệ biên giới của Tổ quốc để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch Covid-19.

Với lời văn giản dị, tình cảm, bức thư của em Vừ Mí Tủa được Ban tổ chức trao giải Cây bút triển vọng, đồng thời là học sinh duy nhất của tỉnh Hà Giang đoạt giải trong cuộc thi này.

Được biết, em Tủa cư trú tại thôn Tìa Kính, xã Xín Cái, gia đình có 4 anh em, thuộc diện hộ nghèo khó khăn của xã. Tháng 9.2020, em được Đồn Biên phòng Xín Cái nhận làm con nuôi. Nhờ sự quan tâm dạy dỗ của cán bộ, chiến sỹ đơn vị và các thầy, cô giáo, Vừ Mí Tủa luôn là học sinh tiêu biểu, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của lớp và của trường.

Tin, ảnh: Quỳnh Lưu (Mèo Vạc)