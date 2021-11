Hà Giang - điểm đến an toàn, thân thiện

BHG - Cuối tháng 10 vừa qua, tỉnh ta ghi nhận đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay, tuy nhiên chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Căn cứ kết quả phân loại cấp độ dịch trên địa bàn của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông báo đón du khách trở lại Hà Giang từ ngày 23.11.2021 theo phương châm xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, đảm bảo phòng, chống dịch cho du khách và người dân.

Khách du lịch với hoa Tam giác mạch. Ảnh: C.T.V

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND ngày 22.11.2021 về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó, đối với cấp tỉnh là cấp 1 - vùng xanh. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Du lịch triển khai lộ trình cho kế hoạch “du lịch xanh”, đón khách du lịch trở lại Hà Giang từ ngày 23.11.2021. Hoạt động đón du khách trở lại sẽ áp dụng ở tất cả các khu, điểm du lịch, làng du lịch trên địa bàn tỉnh, trừ 2 địa bàn là xã Đông Minh và xã Sủng Thài (Yên Minh). Du khách khi đến Hà Giang, chỉ yêu cầu xét nghiệm y tế trong trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, đau rát họng…);yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa). Không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn. Ngành Du lịch cũng khuyến cáo du khách tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K và khai báo y tế, quét mã QR theo quy định.

Bungalow nghỉ dưỡng tại Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) sẵn sàng đón khách.

Ngay sau khi có thông báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ, du lịch đã khẩn trương khôi phục các hoạt động kinh doanh, nâng cấp, làm mới các sản phẩm, sẵn sàng đón khách trở lại. Anh Triệu Mềnh Kinh, chủ chuỗi bungalow nghỉ dưỡng tại Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) chia sẻ: “Sau một thời gian tạm đóng cửa, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khi có thông báo đón du khách trở lại, chúng tôi đang khẩn trương chỉnh trang lại diện mạo khu nghỉ dưỡng, xây dựng thêm các chương trình, hoạt động trải nghiệm để thu hút khách. Đặc biệt, để du khách yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch an toàn. Nhân viên phục vụ tại khu nghỉ dưỡng cũng được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin”.

Anh Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị khu du lịch “H’Mông Village” (Quản Bạ) cho biết: Với 25 bungalow, 4 phòng vip khép kín, khu nhà nghỉ cộng đồng cung cấp đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa vùng cao; “H’Mông Village” sẽ là một trong những địa điểm du lịch độc đáo, khám phá và trải nghiệm văn hóa không thể bỏ qua của du khách khi đến Cao nguyên đá. Để thu hút du khách trở lại, chúng tôi đã xây dựng thêm các sản phẩm du lịch, khu dã ngoại ngoài trời và sân khấu biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc Mông... Đồng thời, bố trí các bồn rửa tay bằng nước sạch tại tất cả các khu vực; thường xuyên vệ sinh, khử trùng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ du khách; yêu cầu 100% người lao động tuân thủ quy định 5K tại nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Với mục tiêu xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn quản lý chặt chẽ các hoạt động du lịch trên địa bàn. Nâng cao chất lượng dịch vụ nhưng không tăng giá, niêm yết giá công khai các dịch vụ; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, khu, điểm du lịch, làng văn hóa du lịch chỉ được phép đón khách khi đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Triệu Thị Tình cho biết: Triển khai kế hoạch “du lịch xanh” đón du khách trở lại, ngành đã hướng dẫn quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động du lịch của tỉnh tới các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch. Yêu cầu 100% các cơ sở kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm các quy định theo hướng dẫn. Ngành cũng sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra, thẩm định về đáp ứng các điều kiện thích ứng an toàn trong hoạt động du lịch đối với các khu, điểm du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, kiến tạo thêm những sản phẩm mới nhằm đem đến những trải nghiệm mới mẻ, bất ngờ cho du khách ngày trở lại.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG