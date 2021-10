Hang Bó Mỳ điểm nhấn của Làng Văn hóa thôn Khun

BHG - Làng Văn hóa thôn Khun, xã Bằng Lang (Quang Bình) là một trong những nơi không chỉ tập trung nhiều nét đặc sắc văn hóa dân tộc thiểu số nơi đây mà còn chứa nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, phù hợp cho những du khách yêu thích du lịch mạo hiểm, trải nghiệm trong hang đá tự nhiên chứa nhiều nhũ đá kỳ lạ mà còn có loài cá hiếm Dầm xanh.

Hang Bó Mỳ với dòng nước trong, mát hấp dẫn khách tham quan.

Thôn Khun nằm giữa thung lũng thơ mộng có 178 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà sàn truyền thống độc đáo của 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao, La Chí. Văn hóa đời sống, ẩm thực, trò chơi dân gian, các làn điệu dân ca luôn được người dân gìn giữ và phát huy. Đặc biệt, kiến tạo, địa hình như hang nước, hang đá có nhiều nhũ đá đẹp mắt, lung linh sắc màu như hang Bó Mỳ, một trong những điểm khám phá du lịch mới của huyện Quang Bình nói chung và là điểm nhấn thu hút du khách đến với thôn Khun, xã Bằng Lang.

Du khách trải nghiệm gặt lúa cùng người dân trong thôn.

Theo chị Vàng Thị Thúy, thành viên Ban quản lý Làng Văn hoá thôn Khun, cho biết: Hang Bó Mỳ là nguồn dự trữ nước rất lớn phục vụ sinh hoạt cho 5/8 thôn của xã trong mùa khô. Do vậy việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị cảnh quan, thiên nhiên và mạch nước ở đây được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân chú trọng bảo vệ. Đặc biệt, đây còn là nơi sinh sống của loài cá Dầm Xanh, theo tiếng Tày hang Bó Mỳ có nghĩa là hang nhiều cá Dầm Xanh. Có những con cá Dầm Xanh to khoảng 2 kg, hiện nay lượng cá vẫn sinh sôi và phát triển hàng đàn. Tuy nhiên đến đây phải thật may mắn mới nhìn thấy được.