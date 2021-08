Công ty Điện lực Hà Giang giảm giá điện trên địa bàn tỉnh

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày31.7.2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) và công văn số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 6.8.2021 của Bộ Công Thương V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4; Công văn số 4817/EVN-KD+TCKT ngày 6.8.2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Văn bản số 4288/EVNNPC-KD ngày 6.8.2021 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 4)

Để triển khai kịp thời công tác hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đúng chính sách, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch cho khách hàng và người dân, Công ty Điện lực Hà Giang thông báo và hướng dẫn cụ thể việc giảm giá điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19:

a) Đối tượng giảm tiền điện: Các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8.2.2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

b) Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 năm 2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

c) Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 được giảm tiền điện nói trên do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh Hà Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang cung cấp cho các đơn vị điện lực.

2. Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng khách hàng (từ kỳ hoá đơn tháng 1 năm 2022 trở đi): Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 và Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Hà Giang