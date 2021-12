Tổng kết hoạt động Đoàn công tác 198 theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Yên Minh

BHG - Chiều 27.12, tại huyện Yên Minh, Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Yên Minh theo Quyết định 198 của BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Đoàn công tác; các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy Yên Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà kết luận hội nghị

Năm 2021, các thành viên Đoàn công tác 198 theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Yên Minh đã ban hành 105 văn bản như: Kế hoạch, công văn, báo cáo, kết luận…; tổ chức 10 buổi làm việc giữa Đoàn với lãnh đạo huyện, BTV Huyện ủy Yên Minh. Các thành viên Đoàn công tác đã tổ chức được 69 buổi làm việc với các xã, thị trấn phụ trách; ủng hộ, hỗ trợ và kết nối với các tổ chức, cá nhân thăm tặng quà Tết, hỗ trợ xây dựng điểm trường và nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng NTM, cải tạo vườn tạp, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 … với tổng số tiền và hiện vật tương đương trên 2,9 tỷ đồng. Đoàn công tác đã có những cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động như: Triển khai làm việc trực tuyến với cấp ủy, chính quyền huyện; ứng dụng CNTT, chuyển đổi số thông qua việc triển khai cài đặt trên điện thoại phần mềm Google Meet cho các thành viên và chỉ đạo huyện Yên Minh triển khai cài đặt đồng bộ phần mềm xuống đến các thôn, xã; trao đổi thông tin hai chiều giữa Đoàn công tác với huyện và các xã thị, trấn trên nhóm zalo; chỉ đạo xây dựng trang fanpage để truyền thông về huyện Yên Minh trên mạng xã hội facebook…

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Văn Hùng, Phó đoàn công tác 198 mong huyện triển khai tốt các chương trình lớn của tỉnh

Công tác theo dõi, chỉ đạo của Đoàn công tác 198 đã kịp thời giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Yên Minh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Khắc phục khó khăn, sớm khống chế dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc hiệu quả; ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh triển khai “3 đột phá”, “5 nhiệm vụ trọng tâm” Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng các nghị quyết chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh giao; công tác an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản giữ vững và ổn định, đường biên, mốc giới được bản vệ vững chắc...

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện năm 2021

Đoàn công tác và BTV Huyện ủy Yên Minh đã trao đổi, thảo luận, phân tích về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; tình hình tuyển quân, đảm bảo an ninh trật tư; công tác xây dựng đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh như cải tạo vườn tạp, phát triển nông sản đặc trưng, xây dựng NTM, chuyển đổi số, hỗ trợ xây dựng nhà ở, giảm nghèo; công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà chia sẻ với những khó khăn của huyện Yên Minh trong năm 2021, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Năm 2022 có nhiều ý nghĩa – năm kỷ niệm 60 năm thành lập huyện Yên Minh, vì vậy Đảng bộ huyện cần thể hiện khí thế hơn, quyết tâm hơn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí yêu cầu BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện và cả hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, thống nhất; trong phát triển kinh tế cần lựa chọn một số mô hình có sự mới mẻ, khác biệt, đột phá, nổi trội trong các lĩnh vực làm điểm nhấn của huyện trong tuyên truyền vận động, nhân rộng trên địa bàn; tăng cường quan tâm, vào cuộc kết nối huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; quan tâm đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh và phòng, chống dịch; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, chủ động các phương án chống dịch khoa học, bài bản và chỉ đạo đến từng cộng đồng, gia đình vào cuộc phòng chống dịch; có giải pháp trong công tác giảm nghèo; đảm bảo tuyệt đối QP-AN, hạn chế tối đa các vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực…

Tin, ảnh: Duy Tuấn