Ngành Giao thông vận tải tổng kết công tác năm 2021

BHG - Sáng 25.12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh/thành phố tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành GTVT. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: GTVT, Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh

Năm 2021, ngành GTVT tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thành 5 quy hoạch chuyên ngành quốc gia về đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không. Đảm bảo các hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid – 19, tính đến cuối tháng 11, vận tải hành khách trên cả nước đạt 2.268 triệu lượt khách, giảm 30,1% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đạt 1.471 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ; thông quan hàng hóa qua cảng biển 12 tháng đạt 703 triệu tấn, tăng 2%. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận tải gặp khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh. Phối hợp với các bộ, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tính đến 30.11, cả nước xảy ra 10.137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.111 người, bị thương 7.059 người, giảm lần lượt so với năm 2020 3.329 vụ, 1.104 người chết và 2.950 người bị thương. Hoàn thiện dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Giải ngân vốn đầu tư công đến tháng 30.11 đạt 71,5%, phấn đấu đến hết tháng 1 giải ngân đạt trên 95%. Công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm. Tăng cường hợp tác, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số gnành GTVT, quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy hành chính. Tích cực tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới, phát triển doanh nghiệp…

Tại tỉnh ta, ngành GTVT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật; làm tốt công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì 6 tuyến quốc lộ, 12 tuyến đường tỉnh, đường huyện quan trọng với tổng chiều dài trên 870km. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư lĩnh vực giao thông tính đến 30.11 đạt 84,1%, dự kiến đến hết tháng 1.2022 đạt 100%. Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất Chính phủ và các bộ ngành T.Ư triển khai đầu tư tuyến đường cao tốc nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài – Lào Cai và tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Cấp 13.544 giấy phép cho các phương tiện vận tải xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu Thanh Thủy bốc dỡ hàng hóa; cấp mới 8.649 giấy phép lái xe, cấp đổi 3.573 giấy phép lái xe. Tiếp nhận, kiểm định 16.528 phương tiện, thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước trên 34,6 tỷ đồng. Tiếp nhận, giải quyết 30.541 hồ sơ thủ tục hành chính. Tình hình vi phạm giao thông giảm so với năm trước…

Sau khi nghe các địa phương, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả của ngành GTVT trong năm 2021, đồng thời khẳng định ngành có đóng góp lớn trong sự phát triển KT-XH của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cần xác định nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2022; đổi mới trong cách thức triển khai, có giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; xây dựng phương án đảm bảo các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được bố trí vốn được khởi công ngay trong năm 2022, nhưng phải đảm bảo các quy định pháp luật và chất lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sân bay Long Thành, mở rộng sân bay Nội Bài, xây dựng các sân bay đã được quy hoạch và mở rộng các cảng biển quốc tế. Quan tâm duy tu, bảo dưỡng và đề xuất đầu tư nâng cấp, bổ sung các tuyến đường sắt mới; tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Không chủ quan trước dịch bệnh, đảm bảo lưu thông người, hàng hóa, phương tiện là nhiệm vụ trọng tâm của nghành; thường xuyên nắm bắt tình hình, có kế hoạch, kịch bản thích ứng phù hợp. Tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông thực chất, hiệu quả; quan tâm kiểm soát phương tiện đường bộ, thiết bị giao thông hàng không. Rà soát lại, phân bổ vốn đầu tư đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả, không để giàn trải, manh mún, kém chất lượng, gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực… Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành GTVT cần có sự đột phá, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.

Tin, ảnh: Duy Tuấn