Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến kiểm tra khu vực làm việc của Ban ra đề thi CCVC các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh

BHG - Sáng 13.12, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức (CCVC) các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo mật khu vực làm việc của Ban ra đề thi Hội đồng tuyển dụng CCVC các cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực làm việc của Ban ra đề thi.

Qua kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban giám sát, tiểu ban an ninh, bộ phận giúp việc và cán bộ, chiến sỹ trong tiểu ban đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc. Đồng chí đề nghị, Ban giám sát và tiểu ban an ninh tăng cường công tác bảo mật, chủ động xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn nhất cho Ban ra đề thi và khu vực làm việc; giám sát chặt chẽ các thành viên Hội đồng thi và tổ giúp việc, tổ phục vụ theo đúng quy định, khách quan, minh bạch, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình làm việc.

Tin, ảnh: ĐÌNH ANH