Khánh thành Nhà máy Dược phẩm Bông Sen Vàng và Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc

BHG - Sáng 5.12, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng, Công ty TNHH Vĩnh Hoá tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng (Bắc Quang) và Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc (Quang Bình). Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang. Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố; đại diện Cục quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế), Viện Đại học Y Hà Nội…

Tiết mục văn nghệ bản sắc dân tộc Pà Thẻn tại Lễ khánh thành Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng nằm trong dự án “Chuỗi liên kết sản xuất, trồng và chế biến dược liệu chất lượng cao” của Công ty Cổ phầm dược liệu Bông Sen Vàng được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 11.2017. Sau gần 3 năm triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị, Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng đã hoàn thành trước kế hoạch dự kiến 6 tháng, thiết kế xây dựng có tỷ lệ cây xanh hơn 65% tạo thành không gian xanh sạch và đảm bảo môi trường sản xuất tốt nhất. Với phương châm “Lĩnh hội tinh hoa – xây dựng giá trị”, các dòng sản phẩm của Công ty Bông Sen Vàng có xuất xứ tự nhiên từ nguồn dược liệu quý của Hà Giang và đất nước. Nhà máy dược liệu của công ty được xây dựng đạt các chứng nhận: Thực hành tốt sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO; thực hảnh bảo quản thuốc tốt GSP; thực hành kiểm nghiệm thuốc tốt GLP; thực hành phân phối thuốc tốt GDP. Đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cung cấp cho nhà máy, Công ty Bông Sen Vàng đang từng bước xây dựng 3 vùng trồng cây thuốc phù hợp với 3 vùng sinh thái đặc trưng của tỉnh. Hoạt động của công ty và nhà máy tại Hà Giang đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, hình thành chuỗi giá trị về cây dược liệu tại tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Lễ khánh thành Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc

Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc do Công ty TNHH Vĩnh Hóa (Hà Nội) đầu tư xây dựng tại Cụm khu công nghiệp Tân Bắc từ tháng 9.2020, trên diện tích 6 ha. Nhà máy được thiết kế với dây chuyền sản xuất của lò di động tự thân, hiện đại bậc nhất hiện nay, 100% trang thiết bị được nhập khẩu, vừa cho sản phẩm chất lượng, vừa bảo vệ môi trường. Tỷ lệ tự động hóa của hệ thống lên tới 75%, với các robot xếp gạch tự động. Trong quá trình vận hành có thể giảm được 50% nhân công lao động so với các lò tuynel trần phẳng. Với dây chuyền hiện tại, Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc có thể sản xuất đa dạng các loại gạch theo kích cỡ khác nhau, đáp ứng nhu cầu của thị trường, như: Gạch, ngói âm dương... Khi đi vào hoạt động ổn định, chính thức nhà máy có thể giải quyết được hàng trăm lao động trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Cục quản lý Y dược cổ truyền, huyện Bắc Quang và Viện Đại học Y Hà Nội cắt băng khánh thành Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Quang Bình, đại diện Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc cắt băng khánh thành nhà máy

Phát biểu tại lễ khánh thành 2 nhà máy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, thái độ làm việc khẩn trương của 2 doanh nghiệp và các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý và tổ chức lễ khánh thành các nhà máy. Đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng và Công ty TNHH Vĩnh Hóa đã nỗ lực, cố gắng khắc phục những khó khăn, tập trung nguồn lực, máy móc, nhân sự để triển khai đầu tư hoàn thành 2 nhà máy với trang thiết bị hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Giám đốc Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng báo cáo quá trình đầu tư tại Hà Giang và Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Đại diện Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc thông tin quá trình đầu tư, xây dựng nhà máy

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh có điều kiện tự nhiên, khí hậu đặc trưng với nguồn tài nguyên dược liệu rất phong phú và đa dạng, có tiềm năng lớn trong chế biến các sản phẩm từ dược liệu và nông sản. Đây là lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển, thu hút đầu tư để biến những tiềm năng, lợi thế thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH của tỉnh. Công ty Bông Sen Vàng là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại sản xuất thuốc đông dược, trà dược và mỹ phẩm từ thảo dược thiên nhiên với mục đích đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhà máy của công ty được đầu tư hiện đại, đạt các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước, khi đi vào hoạt động sẽ tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần vào mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy dược phẩm Bông Sen Vàng

Đối với Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo ra các sản phẩm vật liệu xây dựng cao cấp, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, góp phần phục vụ nhu cầu xây dựng của tỉnh Hà Giang trong hiện tại và tương lai; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội việc làm, đóng góp tích cực nguồn thu cho ngân sách và đặc biệt truyền cảm hứng, niềm tin cho các nhà đầu tư, các ngành, các cấp tiếp tục đồng hành triển khai thành công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với phương châm "Doanh nghiệp thành công, Hà Giang phát triển”, tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan đến các dự án tiếp tục đề cao trách nhiệm, với tinh thần “việc của nhà đầu tư là việc của mình”, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; là cầu nối gắn kết giữa doanh nghiệp với người dân trong qua trình triển khai dự án. Các doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định, quan hệ thật tốt với cộng đồng dân cư trong vùng hoạt động của nhà máy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19. Công ty Bông Sen Vàng tập trung xây dựng nhà máy dược liệu chất lượng cao trong khu vực và cả nước. Công ty TNHH Vĩnh Hóa tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát triển bản sắc kiến trúc truyền thống của Hà Giang như hình ảnh mái ngói âm dương trên những căn nhà trình tường của đồng bào dân tộc…

Tin, ảnh: Duy Tuấn