Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII

BHG - Sáng 1.12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc Kỳ họp thứ Tư. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào giai đoạn bình thường mới, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế, vừa tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2021 đã đề ra. Đây là kỳ họp quan trọng, đánh giá sâu sắc, toàn diện nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong phát triển KT – XH cũng như trong kiểm soát dịch Covid-19; đồng thời, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhất là những giải pháp đột phá để khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển KT- XH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kỳ họp sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, tác động đến sự phát triển KT – XH của tỉnh thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra hạn chế để xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021 đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh; thảo luận quyết định, ban hành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, đảm bảo tính khả thi cao, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại kỳ họp.

Báo cáo tình hình phát triển KT – XH năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày, nêu rõ: Năm 2021, UBND tỉnh chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, sâu sát cơ sở, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”; linh hoạt nới lỏng các hoạt động phát triển KT – XH phù hợp với tình hình dịch bệnh của tỉnh. Trong 32 chỉ tiêu được giao, có 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp vượt chỉ tiêu; giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước đạt trên 7.288 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh tăng 1,81% so với năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.700 tỷ đồng, đạt 144,6% dự toán T.Ư giao và 100% dự toán tỉnh giao, tăng 6,7% so với năm 2020. Du lịch linh hoạt, đổi mới xúc tiến, quảng bá thông qua các nền tảng số. Tập trung cải thiện môi trường cạnh tranh, thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế; lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch. Các chương trình mục tiêu Quốc gia triển khai hiệu quả. Làm nhà ở cho 1.395 hộ; lũy kế toàn tỉnh có 5.121 hộ triển khai và hoàn thành nhà ở. Đến nay, có tổng số 1.143 hộ/11 huyện, thành phố cải tạo vườn tạp. Ước cả năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 4% so với cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2016-2020 còn 18,29%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, QP – AN giữ vững...

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận, biểu dương đóng góp to lớn của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát tuyệt đối, cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng, chống, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Do đó, các ngành, địa phương tiếp tục cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả và nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện nghị quyết của BCH, BTV Tỉnh ủy. Kiểm soát tốt dịch bệnh và phát triển chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử vào phát triển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; phát triển đa dạng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, gắn phát triển thương mại với du lịch và các ngành, lĩnh vực khác; phát huy kinh tế biên mậu. Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách với người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo đa chiều bền vững. Tăng cường tiềm lực QP – AN, khu vực phòng thủ; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp; nhất là chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo bước đột phá về phát triển KT – XH của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trình bày thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Kỳ họp dành thời gian xem xét các báo cáo: Kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022; nghe MTTQ tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; nghe đoàn ĐBQH khóa XV báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và nghe lãnh đạo các cơ quan tư pháp trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV.

Xem xét các tờ trình của UBND tỉnh về: Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022 – 2024; về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022; đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý, giai đoạn 2021 – 2025.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của HĐND tỉnh.

Chiều nay, Kỳ họp tiếp tục xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2021, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tham gia điều hành trình các tờ trình tại kỳ họp.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thanh trình bày tờ trình dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật…

Kim Tiến - Duy Tuấn