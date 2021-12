Hội nghị trực tuyến toàn quốc BCĐ Quốc gia với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid – 19

BHG - Sáng 10.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Cùng dự tại điểm cầu trụ sở chính có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ… Tham dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ Covid – 19 tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố. ảnh: Theo nhandan.vn

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo tình hình, giải pháp phòng, chống dịch Covid – 19 thời gian qua. Theo đó, dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước; trong đợt bùng phát thứ 4 đến nay, cả nước ghi nhận trên 1,3 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người khỏi bệnh, có 27.100 ca tử vong. Đồng thời, sau 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19” đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch, khôi phục thị trường lao động, xuất khẩu, thu hút đầu tư, tăng cường an sinh xã hội. Tiến độ nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid – 19 được đẩy nhanh; tiêm chủng an toàn, khoa học, xây dựng kế hoạch tiêm cho trẻ từ 5 – 11 tuổi, tiến hành tiêm mũi 3 cho người có nguy cơ cao. Đến nay, Việt Nam đã ký hợp đồng mua, nhận viện trợ, tài trợ 211 triệu liều vắc xin; cả nước đã tiêm 131 triệu liều, tỷ lệ bao phủ ít nhất liều vắc xin đạt 96,4%. Đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, sản xuất và lưu thông hàng hóa…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Theo nhận định, sắp tới sẽ có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, khả năng bùng phát tại các địa phương có dân số đông, nhất là thời điểm chuyển mùa Đông – Xuân, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới Omicron. Bên cạnh đó, có nơi, có lúc xuất hiện tâm lý chủ quan, mất cảnh giác trong thực hiện quy định về phòng, chống dịch sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội…

Tại cuộc họp, các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, phân tích một số vấn đề: Nguyên nhân ca mắc cộng đồng, ca chuyển nặng và tử vong tăng cao tại một số tỉnh, thành; kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị quyết số 128; nguồn cung, tiến độ tiêm vắc xin và thuốc điều trị Covid – 19; hoạt động an sinh xã hội; giải pháp nâng cao y tế cơ sở, dự phòng…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp, không lơ là, chủ quan, lấy người dân là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch; thực hiện tổng thể, hiệu quả Nghị quyết số 128 sát với thực tế. Kiên trì thực hiện 3 trụ cột: Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch; điều trị tích cực từ sớm, từ xa kết hợp thực hiện nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điệu trị + công nghệ + ý thức người dân. Thần tốc hơn nữa việc cung ứng, triển khai tiêm vắc xin khoa học, an toàn, hiệu quả; trong đó, kiểm soát tốt rủi ro tiêm chủng.

Đồng thời, đáp ứng nhanh, đảm bảo công bằng, khách quan trong tiếp cận thuốc điều trị Covid - 19, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất trong nước. Các địa phương cân đối nguồn lực để tăng cường cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; rà soát tổng thể các chính sách an sinh xã hội kịp thời cập nhật, bổ sung phù hợp. Triển khai linh hoạt các hình thức tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, kiểm soát tốt khủng hoảng truyền thông. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xây dựng phương án cùng với doanh nghiệp từng bước khôi phục nền kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng kế hoạch chuẩn bị công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN