Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viếng Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Sáng 8.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương, dâng hoa viếng Anh hùng Liệt sỹ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa TT&DL; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn. Dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Quân khu 2, thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các AHLS

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dâng hương tưởng nhớ các AHLS

Về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Tỉnh ủy…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trước anh linh các AHLS.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên các phần mộ.

Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thắp hương lên các phần mộ

Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài thắp hương lên các phần mộ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi Sổ truyền thống tại Đền thờ Liệt sỹ.

Trong không khí nghiêm trang cùng nghi thức trọng thể, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã chiến đấu anh dũng, không tiếc máu xương, quên mình cho nền độc lập của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Trước anh linh các AHLS, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, các lĩnh vực KT – XH có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ngày một nâng cao; văn hóa, xã hội, công tác an sinh được chú trọng; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh; an ninh trật tự được đảm bảo, QP – AN được giữ vững. Khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân không bao giờ quên công lao của những AHLS đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ gia đình, thân nhân thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công. Phát huy truyền thống Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó vươn lên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan biển ghi Tám lời dặn của Bác tại khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã thành kính thắp hương lên các phần mộ; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; ghi sổ truyền thống tại Đền thờ Liệt sỹ.

Tiếp đó, trong buổi sớm cùng ngày, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo tỉnh dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy.

Kim Tiến - Duy Tuấn