Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Công an tỉnh

BHG - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 8.12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Công an tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chào mừng Chủ tịch nước.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã bày tỏ xúc động và lòng biết ơn trước sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch nước đối với đồng bào các dân tộc Hà Giang nói chung và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang nói riêng. Đồng thời báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả thiết thực, tạo nên những dấu ấn nổi bật, đổi mới tư duy, cách làm sáng tạo, đề ra những mục tiêu cụ thể, làm đổi thay mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của Công an tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với đặc thù là tỉnh vùng cao, biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song với ý chí vươn lên, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiến bộ không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Công an, tạo môi trường thuận lợi và an toàn cho người dân, khách du lịch và các nhà đầu tư đến với tỉnh nhà, nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với các lực lượng vũ trang để góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang an ninh, an toàn, đi đầu trên lĩnh vực bảo vệ bình an quốc gia, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Công an tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân – Trung Thực – Phương Thuý (Công an tỉnh)