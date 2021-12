Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà tại Bắc Quang

BHG - Chiều 8.12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã tới thăm, tặng quà tại huyện Bắc Quang. Cùng đi có đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên các cựu chiến binh

Tới thăm gia đình cựu chiến binh Tráng Vần May, thôn Tân Bình, xã Việt Vinh - hộ được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 1953 của tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi gia đình đã có ngôi nhà mới, kiên cố, không còn lo mưa gió, yên tâm an cư để ngày càng có cuộc sống tốt hơn. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình người có công, cựu chiến binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và đồng bào biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Chủ tịch nước trò truyện với bà con thôn Tân Bình

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch nước đã trò chuyện, động viên và tặng 85 suất quà cho bà con nhân dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi thôn Tân Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn gia đình cựu chiến binh Tráng Vần May cùng bà con trong thôn luôn đoàn kết, yêu thương, gắn bó, giúp đỡ nhau như anh em trong gia đình, chung sức xây dựng quê hương, nông thôn mới ngày càng ấm no, hạnh phúc và văn minh…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với các cháu thiếu nhi

Chủ tịch nước thăm, động viên gia đình CCB Tráng Vần May

Chủ tịch nước mong bà con thôn Tân Bình luôn đoàn kết, yêu thương nhau như anh em trong gia đình

Chủ tịch nước lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con cần quan tâm đảm bảo trẻ em, con cháu trong gia đình đều được đến trưởng học tập, tiếp thu tri thức để sau này xây dựng quê hương, đất nước. Các cựu chiến binh phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, gương mẫu, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân. Đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, các phong trào thi đua, giúp đỡ các gia đình chính sách. Các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với nhân dân thôn Tân Bình

Duy Tuấn - Kim Tiến