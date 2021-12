Hội nghị lần thứ 11 - BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khoá XVIII

BHG - Sáng 10.12, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng). Dự hội nghị có lãnh đạo, đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy...

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, tập thể BTV, Thường trực Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, duy trì và thực hiện hoàn thành chương trình công tác, quy chế làm việc; cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Kết quả, thành phố đã đạt và vượt 31/37 chỉ tiêu nghị quyết, 3 chỉ tiêu đạt trên 90%; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều chuyển biến; cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19; công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố và kiện toàn.

Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển KT-XH, thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 đảm bảo theo đúng kế hoạch. Tích cực triển khai các trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất vị trí đất quy hoạch Khu đô thị mới Hà Phương; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Trường Chính trị (vị trí cũ) để thu hút đầu tư đảm bảo khung tiến độ đã được phê duyệt. Quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp diễn ra thuận lợi, được mùa cả hai vụ xuân và vụ mùa; an sinh xã hội đảm bảo; trật tự an toàn xã hội ổn định. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ 2020 và đạt 100% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi phát sinh dịch bệnh có thời điểm còn lúng túng; công tác định hướng tuyên truyền có lúc chưa kịp thời; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số đơn vị chưa được phát huy; chất lượng sinh hoạt một số chi bộ còn hạn chế; việc cụ thể hóa một số nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy còn chậm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022; tăng cường triển khai các giải pháp củng cố và phát triển nguồn thu ngân sách; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Rà soát quỹ đất và xây dựng phương án triển khai đấu giá một số khu đất trên địa bàn; tiếp tục thực hiện cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm huy động nguồn vốn cho xây dựng kết cấu hạ tầng; huy động xã hội hoá chỉnh trang đô thị. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của tỉnh phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 2. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao đảm bảo tính bền vững; gắn với Chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu hiệu quả, thực chất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, dạy và học. Khôi phục và phát triển các hoạt động văn hóa truyền thống gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng kế hoạch để thực hiện bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ