BHG - Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, sau 5 năm thực hiện Đề án 06-ĐA/TU, ngày 10/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở giai đoạn 2016 – 2020”, công tác dân vận đã hướng về cơ sở, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu KT-XH.

Cán bộ xã Lùng Tám (Quản Bạ) kiểm tra mô hình chăn nuôi tại hộ dân.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh thực hiện được 5.943 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động đều tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, gắn lợi ích của nhân dân. Đổi mới rõ nét nhất là việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội và những vấn đề vướng mắc ở cơ sở, kịp thời phản ánh, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện. Cách thức triển khai không bó hẹp trong công tác tham mưu bằng văn bản chỉ đạo, mà bằng nhiều hoạt động thiết thực, tùy điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Có thể kể đến như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận được thể hiện rõ trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác vận động quần chúng với những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương. Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Công tác tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm thực hiện tốt. Các nội dung bám sát quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Trong 5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện 3.814 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 81.592 lượt công dân, hơn 5.550 lượt ý kiến tham gia; các cấp, ngành tiếp 3.894 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của người dân đều được tiếp thu và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Hoạt động của Khối dân vận xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 06, các xã, phường, thị trấn đã vận động nhân dân hiến 2.477.180 m2 đất để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; đóng góp trên 1,4 triệu ngày công lao động; ủng hộ 109.402 triệu đồng; hỗ trợ bằng tiền, vật liệu trị giá 252.430 triệu đồng. Hoạt động của Tổ dân vận thôn, tổ dân phố được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, 100% các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập Tổ dân vận với hơn 14.500 thành viên; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở ngày càng được nâng cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh và hộ nghèo các xã biên giới của tỉnh nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Kết thúc giai đoạn 1, có 3.336 gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà, vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà. Hiện, tỉnh đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2, đã kêu gọi ủng hộ được 225 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động giúp các hộ làm nhà ở; có 1.368 ngôi nhà được hoàn thành, tạo động lực cho nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Cùng với đó, Chương trình Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1.12.2020 của BCH Đảng bộ tỉnh đang được triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm với 806 hộ đăng ký thực hiện.

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Do đó, để nâng cao công tác dân vận trong thời gian tới, tỉnh xác định cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, từ đó, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị, góp phần vào phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bài, ảnh: LÊ HẢI