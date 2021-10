BHG - Chiều 20.10, dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi kinh tế tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành…

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cẩu của tỉnh.

Tính từ ngày 30.9 – 16.10, Bộ GTVT đã ban hành 6 quyết định, hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Bộ đã chỉ đạo các Cục chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thực hiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đối với vận tải đường bộ, từ ngày 13 - 18.10 đã có 48 địa phương đã được UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô; 15 địa phương sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh kế hoạch khôi phục lại tuyến; 38 địa phương đã tổ chức khai thác với tổng số 793 tuyến đăng ký. Vận tải hàng hóa thời gian qua cơ bản giao thông thông thoáng, hàng hóa lưu thông thuận lợi; góp phần giải phóng hàng nông sản, thủy hải sản cho bà con nông dân, cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trình đang thi công cơ bản đảm bảo. Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hàng hóa vận chuyển đạt 114,48 triệu tấn bằng 94,4% so cùng kỳ năm 2020. Lượng luân chuyển đạt 24.337 triệu tấn, bằng 99,7% so cùng kỳ năm 2020. Vận tải hàng không và vận tải đường sắt bắt đầu thí điểm khôi phục. Ngoài ra, Chính phủ, các bộ, ngành tích cực nắm bắt, có phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều địa phương đã chủ động thay đổi tình hình thích ứng với những biến đổi mới, ban hành các văn bản tái khởi động sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chống dịch…

Tại hội nghị, lãnh đạo bộ, ngành và các địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tổ chức hoạt động vận tải, như: Điều kiện xét nghiệm và tiêm vắc xin đối với lái xe, phụ xe, hành khách; việc kiểm soát hành khách lên/xuống xe dọc đường còn gặp nhiều khó khăn; việc kiểm soát ra/vào đối với phương tiện vận tải hành khách từng địa phương có các quy định chưa thống nhất… Đồng thời bàn giải pháp thực hiện hoạt động vận tải và khôi phục sản xuất trong thời gian tới.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động triển khai các giải pháp nhanh chóng phục hồi lại sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và hoạt động vận tải. Thường xuyên nắm bắt, lắng nghe và đồng hành cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Thống nhất duy trì tuyến hàng không, đường sắt, đường bộ, tuy nhiên phải chú trọng kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh covid-19, nhất là các địa phương “vùng xanh”, trường hợp địa phương nào để dịch lây lan rộng thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Trước mắt Chính phủ sẽ ưu tiên vắc xin cho lĩnh vực sản xuất và lưu thông hàng hóa. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương rà soát lại việc kiểm soát phương tiện và các quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tin, ảnh: Văn Long