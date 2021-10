Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn giám sát kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự tại xã Nà Chì

BHG - Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề năm 2021, ngày 20.10, đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự tại xã Nà Chì, huyện Xín Mần.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kết luận buổi giám sát tại xã Nà Chì.

Báo cáo của xã Nà Chì cho thấy, 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội của xã cơ bản ổn định, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để; tổ chức được 17 buổi tuyên truyền các bộ luật cho 960 người nghe và hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực đấu tranh, đẩy lùi các tai tệ nạn ra khỏi đời sống xã hội, duy trì mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự tại 5/13 thôn bản với 31 thành viên tham gia, xây dựng 1 mô hình dòng họ tự quản gắn với công tác bảo vệ rừng tại thôn Bản Bo. 9 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 5 vụ/6 đối tượng, đã giải quyết 3 vụ 4 đối tượng, chuyển Công an huyện 2 vụ 2 đối tượng; xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với 3 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19....

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của xã Nà Chì cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng và duy trì mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, vận động người dân tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Thực hiện tốt việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đang được quản lý tại địa bàn... Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết các vụ việc phức tạp có khả năng tác động đến vấn đề chính trị hoặc các vụ việc có thể phát sinh hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Đình Anh (Đài PT – TH tỉnh)