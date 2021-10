Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh

BHG - Ngày 20.10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 7 khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ BĐBP tỉnh đề ra; xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn; tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức tuần tra song phương, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của cán bộ và cư dân khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp với các sở, ngành, lực lượng vũ trang và các huyện biên giới duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; kịp thời phát hiện, cách ly số công dân nhập cảnh trái phép cũng như ngăn chặn mọi hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Thực hiện tốt chương trình làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn các xã biên giới và chương trình Nâng bước em đến trường, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mô hình Con nuôi đồn biên phòng; tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở nghị quyết, Đảng bộ BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ công tác biên phòng; giám sát các hoạt động trên biên giới; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa phát triển kinh tế; làm tốt công tác ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn; tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chương trình làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khu vực biên giới và chương trình cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy; kết quả triển khai đường tuần tra biên giới trên địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy; xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trong những ngày mùa đông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP tỉnh)