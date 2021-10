Hội nghị trực tuyến BCĐ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050

BHG - Sáng 6.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức hội nghị trực tuyến đến các huyện, thành phố và đơn vị tư vấn nghe báo cáo tiến độ và thuyết minh quy hoạch (lần 1). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Thường trực Huyện ủy – UBND các huyện/thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Thực hiện Quyết định 1177 ngày 4.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay công tác lập quy hoạch thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch để ra. Các đơn vị tư vấn đã phân tích, đánh giá, nhận diện thực trạng phát triển của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng định hướng phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030 với 32 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh, gồm 21 phương án phát triển ngành, lĩnh vực; 11 phương án phát triển huyện/thành phố. Trên quan điểm phát triển KT - XH của tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển của cả nước thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành, vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các tiểu vùng trong tỉnh với các địa phương khác trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; phát huy nội lực của tỉnh cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của T.Ư và thu hút các nguồn lực khác; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, coi đây là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung các chủ trương, định hướng mới vào phương án quy hoạch trong thời gian tới.

Mục tiêu quy hoạch tỉnh nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Hà Giang phát triển toàn diện, bền vững, bản sắc; đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa; đến năm 2030 là tỉnh có KT - XH phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đến năm 2045 là tỉnh KT - XH trung bình khá của cả nước; tầm nhìn đến năm 2050 là tỉnh có KT - XH phát triển khá của cả nước, giữ vị trí quan trọng của quốc gia về an ninh môi trường khu vực đầu nguồn, đạt mục tiêu là tỉnh phát triển “xanh, bản sắc, kết nối, no ấm, bền vững”.

Đại diện Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia trình bày báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Hà Giang.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ và thuyết minh Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 1), các đại biểu tập trung thảo luận về phương hướng phát triển các ngành quan trọng của tỉnh; phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn, khu vực động lực; phương án phát triển các khu chức năng, cụm công nghiệp, tổ chức hệ thống đô thị, xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và phân bổ, khoanh vùng đất đai; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; danh mục các chương trình, dự án và thứ tự ưu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch…

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền tham gia ý kiến về quy hoạch khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về khoáng sản.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của đơn vị tư vấn đã đảm bảo tiến độ, nhiệm vụ quy hoạch. Để quy hoạch đảm bảo chất lượng, tính khả thi cao, tạo nguồn lực cho tỉnh phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn và các sở, ngành địa phương tiếp tục tập trung cao độ về thời gian, nhân lực thực hiện các nhiệm vụ; rà soát, tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện các phương án để hoàn thành quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quy hoạch có vai trò, ý nghĩa quan trọng, phục vụ định hướng phát triển của tỉnh, bao trùm trên các lĩnh vực; đơn vị tư vấn cần tập trung thời gian hoàn thiện 11 phương án quy hoạch huyện/thành phố; các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các phương án phát triển của địa phương phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh, đảm bảo chất lượng quy hoạch; bám sát mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện/thành phố, đảm bảo không gian phát triển; xem xét quy hoạch vùng, liên huyện, liên thông giữa các phương án quy hoạch; chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh của các bộ, ngành T.Ư; thường xuyên cập nhật những mục tiêu, định hướng của T.Ư về quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung phù hợp…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, thống nhất các số liệu, định hướng, hoàn thiện các phương án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để xin ý kiến các bộ, ngành T.Ư.

Tin, ảnh: Duy Tuấn