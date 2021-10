Đoàn ĐBQH tỉnh ta thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

BHG - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 20.10, Quốc hội khóa XV nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo thẩm tra ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV và Phó trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh ta dự tại điểm cầu tỉnh

Sau khi nghe các báo cáo, tờ tình, Quốc hội chia tổ thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Các ĐBQH tỉnh Hà Giang cho rằng việc sửa đổi các dự án luật là rất cần thiết đối với thực tiễn đời sống hiện nay. Đồng thời nêu các ý kiến: Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, trong quy định về trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an, đề nghị bổ sung cụm từ “lấy lời khai” trong Khoản 1 Điều 44 để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp. Đề nghị Luật cần sử dụng cụm từ mang tính chất mở “nếu xét thấy cần thiết” hoặc “một số trường hợp cần thiết” trong Khoản 2 Điều 44 để quá trình thi hành pháp luật không gặp vướng mắc và phù hợp với thực tế tính chất của vụ việc và xem xét lại dấu “,” ở giữa cụm từ “đồ vật có liên quan”, vì dấu này sẽ gây khó hiểu cho ý nghĩa của điều luật.

Thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang

Trong khoản 3 Điều 146 đề nghị bổ sung cụm từ “lấy lời khai” cho chặt chẽ và đầy đủ. Về Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148), cần bỏ cụm từ “Vì lý do bất khả kháng do”, để đảm bảo chặt chẽ và rõ ràng. Về tạm đình chỉ điều tra (Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229), đề nghị sửa đổi: “d) Khi thiên tai, dịch bệnh kéo dài không thể tiến hành một số hoạt động điều tra mà thời hạn điều tra đã hết”, như vậy sẽ đẳm bảo chặt chẽ và rõ nghĩa hơn. Tại điểm d khoản 6 Điều 1 đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm từ “khả” để câu có nghĩa: “d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố”…

Đại biểu Hoàng Ngọc Định tham gia thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê: Đề nghị bổ sung thêm quy định nhiệm vụ đối với cơ quan Thống kê T.Ư phải bảo đảm chất lượng, độ tin cậy, chính xác của thông tin thống kê; quy định thời điểm công bố số liệu thống kê ước tính; số liệu thống kê sơ bộ và số liệu thống kê chính thức để phục vụ công tác đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội. Chỉnh sửa, bổ sung làm rõ nghĩa một số chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, cụ thể: Trong Nhóm 01, Chỉ tiêu đất đai, dân số, có chỉ tiêu 14 Tỷ lệ đô thị hóa. Chỉ tiêu này không rõ nghĩa là “Tỷ lệ đất đai được đô thị hóa” hay “Tỷ lệ dân cư được đô thị hóa”? Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ chỉ tiêu này. Nhóm 18: Mức sống dân cư, có 02 chỉ tiêu: Tỷ lệ nghèo đa chiều và tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều. Đề nghị xác định thế nào là “Trẻ em nghèo đa chiều”? Tại nhóm 16, Y tế và chăm sóc sức khoẻ, đề nghị xem xét, bổ sung thêm chỉ tiêu “Tiêm chủng vắc-xin cho Nhân dân”. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm nhóm chỉ tiêu liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 như: Tỷ lệ hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa; Tỷ lệ lao động người dân tộc thiểu số chuyển sang làm các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Đại biểu Vương Thị Hương tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, tổ trưởng Tổ ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu trong tổ. Đồng thời đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu các báo cáo, tờ trình của Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và tham vấn thêm các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương để đưa ra các ý kiến thảo luận tại kỳ họp sát thực tiễn.

Tin, ảnh: Duy Tuấn