Triển khai Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an T.Ư với các Tỉnh ủy, Thành ủy

BHG - Ngày 29.9, Đảng uỷ Công an T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an T.Ư với các Tỉnh ủy, Thành ủy; tổng kết Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an T.Ư với UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy; tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Quy chế và chia sẻ những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai công tác, đồng thời đề ra phương hướng tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an T.Ư, các Tỉnh, Thành ủy thuộc T.Ư và UBKT hai bên xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm đến việc trao đổi thông tin, tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, giám sát. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Tỉnh ủy, Thành ủy, của Đảng ủy Công an T.Ư, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy cảnh tỉnh, phòng ngừa là chính; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên...

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)