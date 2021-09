Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê và Quản Bạ

BHG - * Ngày 29.9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) BCH Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 9 tháng, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp được 81 đảng viên mới, đạt 61,4% kế hoạch, tăng 53 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020… Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ huyện.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận, BCH Đảng bộ huyện đã thống nhất một số nội dung chủ yếu nhằm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 trong 3 tháng cuối năm, như: Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tập trung thu hoạch vụ mùa, triển khai vụ Đông; thành lập các tổ hợp tác; triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; đánh giá các sản phẩm OCCOP; nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho cây trồng, vật nuôi; quyết tâm khoanh vùng, dập dịch viêm da nổi cục và dịch tả lợn châu Phi; tăng cường biện pháp phòng, chống cháy rừng, cháy nhà trong mùa khô và phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, không để phát sinh vi phạm. Thực hiện tốt công tác vận động học sinh tới trường; quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các NQ chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh và huyện.

Tin, ảnh: Văn Quân

* Sáng 29.9, BCH Đảng bộ huyện Quảng Bạ tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Lãnh đạo huyện Quản Bạ trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 9 các cá nhân được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện Quản Bạ đã khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổng diện tích gieo trồng đạt 16.010ha, đạt 100% kế hoạch; tiêm 11.275 liều vắc xin phòng, chống bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò; tuyên truyền, vận động người dân chằng chéo nhà ở được trên 1.000 hộ; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản; chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo hộ nghèo được triển khai có hiệu quả; hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân; công tác an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng... Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt trên 418 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch...

Lãnh đạo huyện Quản Bạ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động quyên góp, ủng hộ hàng hóa, vật phẩm hỗ trợ nhân dân trong vùng dịch Covid-19 quận Long Biên (Hà Nội).

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong 9 tháng đầu năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 cuối năm; quán triệt những điểm mới trong Quy định số 22 của BCH T.Ư Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh chương trình xây dựng môi trường nông thôn xanh, phát triển nông nghiệp sạch gắn với xây dựng đời sống văn hóa...

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quản Bạ trao Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 9 cá nhân được Ban Tuyên giáo T.Ư xét tặng; tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động quyên góp, ủng hộ hàng hóa, vật phẩm hỗ trợ nhân dân trong vùng dịch Covid-19 quận Long Biên (Hà Nội).

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến