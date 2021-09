Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 9

.

BHG - Sáng 29.9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, BTV Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Dự phiên họp có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh chủ trì phiên họp

Phiên họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng. Theo đó, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, thường xuyên đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các văn bản của T.Ư và của tỉnh; duy trì thực hiện nghiêm cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy chế làm việc; chỉ đạo thực hiện tốt các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, kịp thời chi viện 112 y, bác sĩ và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường nắm bắt, bám sát cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của người dân; chỉ đạo sát sao, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2021; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”… Qua đó, KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và đạt được một số kết quả tích cực: Có 4/13 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ đạt và vượt 100%; 6 chỉ tiêu đạt từ 70-100%; 2 chỉ tiêu đạt từ 50-dưới 70%, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%...

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu kết luận phiên họp

Phiên họp dành thời gian nghe và cho ý kiến vào các tờ trình về: Xin chủ trương Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII; sử dụng nguồn dự phòng, ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Sở Y tế mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn; tạm ứng kinh phí ngân sách năm 2021 thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai; tiếp nhận “chương trình hỗ trợ phát triển huyện Quản Bạ” năm 2021 do tổ chức AAV tài trợ; đề xuất đưa vụ án khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê vào diện BTV Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; về nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở giai đoạn 2021-2026… Đồng thời dành nhiều thời gian thảo luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Thường trực Tỉnh ủy; các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu KT-XH; việc thích ứng với dịch bệnh covid – 19 trong tình hình mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo tình hình phát triển KT-XH 9 tháng năm 2021.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị chủ động phương án đón khách du lịch dịp cuối năm nhất là lễ hội hoa Tam giác mạch nhưng đảm bảo an toàn phòng dịch

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá trong quý III và 9 tháng, BTV Tỉnh ủy tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt; công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH có sự nhận định tốt tình hình, giải pháp kịp thời, quyết liệt, quyết tâm, linh hoạt, tuân thủ nghiêm sự chỉ đạo, đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính; quản lý, giải ngân vốn đầu tư công; xây dựng NTM; đảm bảo trật tự, an ninh nông thôn…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long trình bày các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến cho rằng BTV Tỉnh ủy cần đánh giá thêm phương án tiêu thụ cam niên vụ 2021-2022; xây dựng kế hoạch cụ thể, với sản phẩm rõ ràng trong chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, những tháng còn lại là thời gian quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, UBND tỉnh phải quyết liệt điều hành, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu còn thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt và vượt cao nhất.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón nêu khó khăn của các xã trong lộ trình đạt chuẩn NTM năm 2021.

Đặc biệt cần xây dựng kịch bản, phương án cụ thể về phát triển KT-XH những tháng cuối năm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đón khách du lịch đến Hà Giang khi dịch bệnh ở các tỉnh được kiểm soát. Trong xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 cần nhận định sát tình hình, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chính xác. Tăng cường thương mại điện tử trong tiêu thụ cam; hoàn thành quy hoạch tỉnh và tập trung quy hoạch vùng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp tới đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất gắn với chuyển đổi số và các chương trình mục tiêu, công tác tiêu thụ sản phẩm, nhất là những sản phẩm đặc trưng, hàng hóa. Tăng cường chỉ đạo bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản; đảm bảo các chính sách hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết sớm vấn đề thiếu giáo viên. Quan tâm giải quyết việc làm, đặc biệt là lực lượng lao động mất việc làm do dịch Covid – 19. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính thực chất, hiệu quả, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Quan tâm nghiên cứu xây dựng hệ thống thủy lợi đa mục tiêu; quan tâm phòng, chống thiên tai; đảm bảo QP-AN, quản lý tốt biên giới; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, ổn định chính trị, xử lý dứt điểm các vụ việc. Tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, đảm bảo biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh đánh giá BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo tốt 4 nhiệm vụ: Phòng chống dịch, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên cho rằng cần bố trí cán bộ đủ năng lực tiếp nhận thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi đề nghị chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn, khống chế dứt điểm dịch bệnh trên gia súc.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính đề nghị tăng cường chỉ đạo nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi cho rằng cần đánh giá sâu, rút kinh nghiệm trong triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian qua

