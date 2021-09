Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự khai trương Trường Mầm non Star Academy

BHG - Sáng 8.9, Trường Mầm non Star Academy (thành phố Hà Giang) tổ chức khai trương. Đây là ngôi trường tư thục đầu tiên của tỉnh. Dự lễ khai trương có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; UBND thành phố Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng các đại biểu cắt băng khai trương Trường Mầm non Star Academy

Trường Mầm non Star Academy được thành lập ngày 3.6.2021 với 22 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 85 học sinh. Trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới nhằm tạo ra môi trường trải nghiệm, giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng, tự tin, thích ứng với cuộc sống; xây dựng chế độ dinh dưỡng chính xác trong từng bữa ăn hàng ngày. Việc thành lập trường mầm non ngoài công lập nhằm giảm tải sĩ số học sinh cho hệ thống trường công lập, làm phong phú loại hình giáo dục và tạo động lực cạnh tranh trong bậc học mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra cơ sở vật chất và động viên giáo viên, học sinh nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng tập thể Ban giám hiệu, các cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường; đồng thời nhấn mạnh: Những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục luôn được tỉnh quan tâm, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Ngày 10.5.2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06 – NQ/BCH về phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, trong đó đề ra chỉ tiêu xây dựng trường mầm non, tiểu học tư thục với chất lượng dịch vụ giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Giang tiếp tục nghiên cứu, tạo cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, có thêm nhiều ngôi trường hiện đại ở các cấp học, bậc học, đáp ứng sự kỳ vọng của phụ huynh; tập thể nhà trường Star Academy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đột phá về phương pháp dạy, xây dựng và phát triển trường ngày càng lớn mạnh, trở thành ngôi trường chuyên nghiệp, hiện đại, tiên phong trong đổi mới giáo dục; trang bị cho các bé đầy đủ hành trang vững chắc bước vào bậc học tiếp theo và trở thành những công dân toàn diện trong tương lai.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN