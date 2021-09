Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn dự hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an T.Ư với các Tỉnh ủy, Thành ủy

BHG - Sáng 7.9, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCC) đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo CTĐ, CTCC đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các nội dung về: Cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết phối hợp giữa Đảng ủy Công an T.Ư với các Tỉnh ủy, Thành ủy; tình hình, kết quả công tác phối hợp và nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo CTĐ, CTCC. Với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, các ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương hội thảo. Đây là những ý kiến sâu sắc và xác đáng trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và khoa học thông qua nghiên cứu chuyên sâu, kinh nghiệm, trải nghiệm mà có được. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm, tổng hợp đầy đủ, lựa chọn tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)