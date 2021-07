Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn

BHG - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; hôm nay, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Hai.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về tham dự, đưa tin kỳ họp; xin gửi đến quý vị, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Hai diễn ra trong không khí toàn tỉnh phấn khởi trước kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như sự thành công của Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp trong toàn tỉnh; cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang chung sức đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm 2021, với những khó khăn chung của cả nước do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tỉnh ta vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, thiên tai, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục ở trâu, bò đã ảnh hưởng lớn đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trước bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh kỳ họp.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6.286 tỷ đồng, tăng 3,81% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.556,6 tỷ đồng, trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 940,1 tỉ đồng, đạt 34,8% kế hoạch của tỉnh, 50,3% kế hoạch Trung ương giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 8,3%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,26%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 20%; tổng trị giá kim ngạch xuất- nhập khẩu đạt 123,5 triệu USD, tăng 10,2%; giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt 31,1% kế hoạch....

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, đã thu hút 17 nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu khảo sát đầu tư trên các lĩnh vực: Chế biến nông, lâm sản; dược liệu; thương mại; du lịch. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, chủ động ứng trước kế hoạch vốn để phân bổ cho 8 xã đạt chuẩn trong năm 2021; đề án xây dựng huyện nông thôn mới Bắc Quang và Quang Bình đang tích cực hoàn thiện để triển khai thực hiện.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mặc dù gặp thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh gia súc, gia cầm nhưng vẫn duy trì sự ổn định và tiếp tục có tăng trưởng, đảm bảo về diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh tiếp tục được quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, trong tổng số 20 sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia năm 2020, tỉnh ta có 2 sản phẩm: Trà xanh hộp, Hồng trà hộp của HTX chế biến chè Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Chỉnh trang đô thị tại thành phố Hà Giang và các huyện tiếp tục được triển khai tích cực, diện mạo đô thị đã có sự thay đổi rõ rệt. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo. Giai đoạn II- Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đến nay đã có 4.780 căn được triển khai xây dựng, hoàn thành 4.628 căn nhà. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững; an ninh biên giới, an ninh nội địa, an ninh nông thôn được đảm bảo.

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như trong việc tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, thể hiện sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn, kinh tế bị giảm sút, mọi mặt hoạt động xã hội bị đình trệ. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Nhân dân các dân tộc, cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân chúng ta phải bàn, thống nhất, đề ra những quyết sách quan trọng, đặc biệt là về các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, khẩn trương khôi phục mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, bù đắp giá trị sản xuất bị sụt giảm trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đặt ra cho năm 2021.

Với tinh thần trên, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề sau đây:

Một là: Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, gồm: Báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri. Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Hai là, Tập trung thảo luận, xem xét thông qua 18 nghị quyết chuyên đề, gồm: 3 dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh và sửa đổi nội dung giám sát chuyên đề quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10.7.2020 về ban hành chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh. 15 dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình, trong đó có 6 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách của tỉnh; dự thảo nghị quyết thông qua các nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch; dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021; danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2021...

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Khác với các kỳ họp thường lệ trước đây, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh không thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể, do 6 tháng đầu năm toàn tỉnh tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng, do vậy các vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm sẽ được giải trình, chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và tại Kỳ họp cuối năm 2021.

Thưa các vị đại biểu!

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị các nội dung. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Với trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp; đề nghị cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của Kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!