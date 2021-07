Các Đảng bộ thành phố Hà Giang huyện Xín Mần, Bắc Mê tổ chức hội nghị BCH

BHG - * Ngày 12.7, Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8 (mở rộng), khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong sinh hoạt cấp ủy; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện sự toàn diện, quyết tâm, quyết liệt với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 2.688 tỷ đồng, đạt 61,11% so với kế hoạch, tăng 14,04 % so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 503 tỷ đồng, tăng 12, 43% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản đạt trên 199 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ; đã hoàn thành quy hoạch và triển khai được 45/64 hộ cải tạo vườn tạp; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 115 tỷ đồng, đạt 51,5 % dự toán giao; quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức thành công diễn tập ứng phó phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đạt loại xuất sắc… Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; tiến hành kiểm tra được 6 tổ chức đảng và 50 đảng viên; kết nạp được 17 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 15 đảng viên và tặng Huy hiệu Đảng cho 90 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đề nghị BCH Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch năm 2021. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ; chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; triển khai lập 3 quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 và lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên nước Hà Phương để thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường; triển khai quyết liệt, đồng bộ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang...

Bàng Cường (TPHG)

* Sáng 13.7, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng), dự có đồng chí Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn công tác theo Quyết định 198 của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên của đoàn công tác.

Thường trực Huyện ủy tặng hoa các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nghỉ chế độ và chuyển công tác

6 tháng đầu năm, huyện Xín Mần đã chỉ đạo thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo AN – QP trên địa bàn. UBND huyện đã dồn lực khống chế dịch Covid-19 thành công sau ca dương tính xuất hiện đầu năm (ca dương tính 1976). Tập trung, lãnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cửa ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2025. Thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp theo nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh, trong đó toàn huyện có 234 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp trong năm 2021, một số hộ đã hoàn thành và có sản phẩm bán ra thị trường. Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2 đạt 64% trong tổng số nhà được duyệt, 63/99 hộ đã hoàn thành và bàn giao, 33 hộ đang triển khai. Giao nhận quân đạt 100% kế hoạch, hoàn thành thực hiện cấp Căn cước công dân trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng Đảng được trú trọng, trong 6 tháng đầu năm sáp nhập 8 chi bộ có số lượng đảng viên ít thành 2 chi bộ; làm thủ tục chuyển đảng cho 132 đảng viên, kết nạp mới 53 đảng viên...

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận nỗ lực và kết quả huyện Xín Mần đạt được trong 6 tháng vừa qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19. Duy trì và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy kết quả đạt được trong cải cách hành chính, thu chi ngân sách để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Trọng Toan

* Sáng 13.7, BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 8 (mở rộng) đánh giá tình hình phát triển KT - XH, QP - AN; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các thành viên trong Tổ công tác của Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi huyện Bắc Mê.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 8 (mở rộng).

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Lĩnh vực VH-XH được duy trì và phát triển; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2021 đã kết nạp được 34 đảng viên mới, công nhận đảng viên dự bị thành chính thức cho 42 đồng chí; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 3.937 đồng chí. Đặc biệt đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp cơ sở, cấp huyện bảo đảm cơ cấu, độ tuổi theo quy định. Hoạt động chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế như: Tình trạng vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để; một số khoản thu đạt thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…

Hội nghị đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; trong đó, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT - XH trong trạng thái bình thường mới; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đề ra. Phát triển văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM…

Tin, ảnh: Văn Quân