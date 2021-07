Triển khai công tác cải cách Tư pháp 6 tháng cuối năm 2021

BHG - Sáng 13.7, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách Tư pháp tỉnh (CCTP) chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách Tư pháp 6 tháng qua; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh là thành viên BCĐ.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng qua, các cơ quan khối Nội chính đã chủ động, kịp thời phối hợp, tham mưu cho BTV, Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ CCTP tỉnh lãnh, chỉ đạo công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; đảm bảo an toàn tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; cho chủ trương, đường lối xử lý, hướng giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài; các vụ án, vụ việc mới phát sinh được dư luận xã hội quan tâm; phối hợp làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng thời hạn theo luật định, không có án xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, Tòa án Nhân dân hai cấp chủ động thực hiện công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo kế hoạch của BCĐ CCTP tỉnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên đã tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ như: Chất lượng điều tra, giải quyết vụ án của cơ quan điều tra mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn một số hạn chế dẫn đến Viện KSND hai cấp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; công tác giám định tư pháp còn bất cập, thời gian giám định một số vụ án kéo dài, ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết án. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ CCTP…

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ CCTP tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tiếp theo, các cơ quan thành viên BCĐ CCTP tỉnh xác định rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng ngành để làm tốt công tác tham mưu, tiếp tục phối hợp tham mưu cho BTV, Thường trực Tỉnh ủy, BCĐ CCTP tỉnh lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác CCTP; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cảnh giác chống biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 15 của BCĐ CCTP tỉnh “Kế hoạch thực hiện công tác CCTP năm 2021” và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của BCĐ CCTP T.Ư. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Tư pháp, đảm bảo thống nhất quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử trong giải quyết vụ án, vụ việc, phấn đấu làm giảm đến mức thấp nhất các sai sót do lỗi chủ quan. Cùng với đó, cần chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thảo luận tại hội nghị.

Tin, ảnh: Phi Anh